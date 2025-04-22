方濟各「白旗說」曾惹議…傳澤倫斯基擬赴喪禮 川普、馬克宏宣布出席

法新社22日引述一名烏克蘭總統府消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基將出席21日逝世的教宗方濟各喪禮。

88歲的方濟各因腦中風導致昏迷和心臟衰竭過世。前述消息人士說，澤倫斯基的辦公室正等待方濟各安葬日期公布，也正籌備前往羅馬送教宗一程。

美國總統川普也已宣布，他將與妻子梅蘭妮亞赴羅馬參加方濟各喪禮。法國總統馬克宏22日也說將出席。

梵蒂岡稍早聲明，方濟各喪禮將於當地26日上午10時（台灣時間同日下午4時）在聖伯多祿大殿舉行。

方濟各去年2月接受瑞士媒體訪問談到俄烏戰爭曾說，能看清局勢、為民著想，有勇氣舉「白旗」的人最強大，一度引發各國議論和基輔反彈。教廷則澄清「白旗」代表停火和談判而非投降，也強調俄國是侵略者。

對方濟各逝世，澤倫斯基已在在社群媒體說，「我們與天主教徒及所有基督徒同感悲痛」。