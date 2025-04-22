梵蒂岡公布照片！教宗方濟各躺靈柩中 23日移靈聖伯多祿大教堂

英國衛報與天空新聞22日報導，梵蒂岡公佈了羅馬天主教已故教宗方濟各前一天晚間躺在置於寓所的靈柩內照片。

照片攝於梵蒂岡聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）的聖堂，當時正舉行死亡證明儀式，可見到方濟各躺在敞開的靈柩中。

梵蒂岡新聞報導，聖瑪爾大之家一樓聖堂於21日晚間8點舉行了宣布教宗方濟各死亡及遺體入棺儀式，儀式中宣讀了死亡證書，並得到羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機主教的確認，前後進行不到一個小時，宗座大樓3樓的教宗寓所用紅色布條封上，方濟各生前居住的聖瑪爾大之家二樓寓所也上了封條。

BBC報導，教宗靈柩將於當地時間23日早上9時送往聖伯多祿大教堂，供公眾瞻仰。悼念儀式預計將持續9天。

在教座出缺期間擔任教會臨時領袖的法雷爾樞機主教和3名助理將確保方濟各的「漁人權戒」（Fisherman's Ring）和鉛璽銷毀，以防被其他人使用。