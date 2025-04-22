教宗方濟各逝世中國表哀悼 避答是否派代表參加葬禮

針對羅馬天主教教宗方濟各辭世，中國外交部發言人郭嘉昆今天表示，中方對此表示哀悼；至於是否會派代表參加方濟各葬禮，他則以「目前沒有可提供的消息」回應。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日安息主懷，根據梵蒂岡公布的教宗死亡證明，方濟各的死因是腦中風導致昏迷和心臟衰竭。

據財聯社等陸媒報導，在今天的中國外交部例行記者會上，外媒提問，如何評價方濟各的歷史貢獻，以及他對中梵關係方面的意義，郭嘉昆作上述表示。

他說，中方對方濟各去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。中方願與梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。

會上有媒體追問，中國政府是否會派代表參加方濟各的葬禮。對此，郭嘉昆表示，目前沒有可以提供的消息。