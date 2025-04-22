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教宗方濟各逝世 慈濟證嚴發表弔唁文緬懷與不捨

中央社／ 花蓮縣22日電

羅馬天主教教宗方濟各辭世，慈濟證嚴法師表達無限緬懷與不捨，並發表弔唁文指，慈濟的理念與教宗終其一生努力使人類社會趨向美善可謂殊途同歸，希望身心安頓，喜樂自在。

佛教慈濟基金會創辦人證嚴法師在弔唁文表示，教宗方濟各（Pope Francis）是天主教及世界人道精神的代表，一生奉獻宗教與人道關懷，他的慈悲與智慧，啟發了無數世人。他長期關注貧困、社會公義與經濟不平等問題，促進宗教間和諧交流，倡議新聞和平，呼籲人們應照顧地球與自然環境。教宗的理念，闡揚天主教的博愛精神，與慈濟倡導的佛教慈悲濟世，可謂不謀而合。

證嚴弔唁文指出，慈濟與教廷之間，有長久且深厚的情誼與合作默契，可追溯至2012年義大利北部地震的援助行動。2013年慈濟與梵蒂岡教廷附設愛心基金會簽訂合作備忘錄，開啟雙方在人道救援、濟貧救苦等領域的合作。

2017年梵蒂岡「促進整體人類發展部」部長涂克森樞機主教曾經前來參訪慈濟，交流彼此在環保與人道關懷上的理念，教宗也曾多次來函邀約。而慈濟人也曾多次受邀至梵蒂岡，參與宗教對話及研討會，並於2016年與教宗會晤，分享慈濟經驗。

弔唁文指出，教宗是慈祥的長者，謙卑的宗教家，深感敬佩。慈濟的理念與教宗終其一生努力使人類社會趨向美善的方向可謂殊途同歸，目標都是希望使人人身心安頓，喜樂自在。方濟各教宗的智慧慈光將長駐人間，如一座燈塔，為迷茫的人類指引方向，並照耀於後世，長明不滅。

慈濟 教宗 方濟各 證嚴

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