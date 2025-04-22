總統是否出席教宗喪禮 外交部：相關安排會適時說明

天主教教宗方濟各辭世，對賴總統是否親自出席喪禮一事，外交部發言人蕭光偉今天表示，基於台梵邦誼深厚，並展現台灣對教廷的高度重視，將持續推動由政府高層出席方濟各喪禮，相關安排將適時對外說明。

梵蒂岡21日發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。外交部表示，除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮外，政府高層也將出席教廷駐台大使館舉辦的追思彌撒。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，總統賴清德是否將親自出席教宗喪禮。

蕭光偉說，基於台梵邦誼深厚，並展現台灣對教廷的高度重視，將持續推動由政府高層出席方濟各喪禮，相關安排將適時對外說明。

至於外交部新聞稿稱教廷駐台機構為「教廷駐台大使館」，而官方名稱則是「教廷駐華大使館」（Apostolic Nunciature to China），媒體詢問外交部考量為何。

蕭光偉回應，台梵邦誼至今已邁入第83年，淵遠流長，稱呼是便於民眾理解及溝通。台梵將持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，為促進世界和平及彰顯人類民主價值而努力，持續深化台灣與教廷基於共同理念的長久邦誼。

蕭光偉表示，政府在第一時間對教宗過世致哀，表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。總統賴清德已於第一時間指示駐教廷大使館轉致總統唁電，並宣布總統府與行政院降半旗兩天，以代表政府與人民哀悼之意。

此外，蕭光偉說，外交部長林佳龍在接獲教宗過世消息後，立即向教廷駐台大使館代辦馬德範（StefanoMazzotti）轉達悼念之意；外交部政次吳志中則同步向台灣天主教主教團主席李克勉主教表達慰問。