教宗過世舉世哀悼 135主教3周內投票

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台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
教宗方濟各21日蒙主寵召，喪禮預計在25到27日之間舉行，20天內要選出新教宗。（中央社示意圖）
教宗方濟各21日蒙主寵召，喪禮預計在25到27日之間舉行，20天內要選出新教宗。（中央社示意圖）

教廷要在3周內進行秘密投票，選出因心衰竭過世、前教宗方濟各的繼任者！梵諦岡近日宣布，教宗方濟各因為無法逆轉的心衰竭而過世，並透露教宗最後的遺願是希望葬在聖母大殿。未來將有135位主教將舉行秘密會議，選出新的教宗人選，各界都在觀察何時會冒出選出教宗的白煙。

過去的教宗大多是歐洲人，但方濟各是義大利裔阿根廷人，因此地域有可能成為教宗選舉的考量。目前熱門的人選包括70歲的帕羅林樞機（溫和派）、67歲的菲律賓紅衣主教塔格萊（進步派）、76歲的迦納紅衣主教圖克森與45歲的烏克蘭籍紅衣主教比喬克等人。

一周內舉行葬禮

根據《今日美國》報導，方濟各以88歲的高齡蒙主寵召，他被外界視為促進教會對移民與少數族群更加包容的象徵。樞機主教法瑞爾表示，預計會在25到27日左右舉行葬禮，方濟各最後的遺願是希望葬在聖母大殿，而非過去教宗傳統埋葬的聖伯多祿大教堂。

教廷醫師阿爾坎傑利指出，教宗因為心衰竭、中風，於當地時間早上7點35分回到主的懷抱。教宗最後的公開露面是復活節的遊行，他過去幾周就已經傳出身體不適，多次進出醫院。法瑞爾表示，方濟各一生對主與教會貢獻良多，並教導世人遵循福音、具備勇氣與普世的愛，尤其是世界上最弱勢的族群。

川普將參加喪禮

美國總統川普已宣布，將與夫人梅蘭妮雅參加方濟各的喪禮。《Axios》提到，將有135位主教將於3周內（20天）選出新的繼任人選，其中有5位是聖若望保祿二世任命，22位是本篤16世任命，剩下108位是方濟各任命，而樞機主教中，39%是歐洲主教、17%是亞洲主教、15%是北美主教、13%是南美與非洲主教，比過去的地理分布更分散。

選舉透過一連串秘密投票進行，每人寫下一位人選姓名，須達到3分之2多數才能當選，每日最多舉行四輪投票，直到一人勝出為止。每輪結束後，選票將被焚燒，煙色供外界辨識結果：黑煙代表未選出，白煙則象徵新任教宗誕生。

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