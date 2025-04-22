方濟各造訪中國成未竟之志 梵中關係走向受矚

梵蒂岡週一（4月21日）公布天主教教宗方濟各的死亡證明，顯示他死於腦中風導致的昏迷和不可逆轉的心血管衰竭。

方濟各過世後，全球主要領袖紛紛悼念：美國總統川普形容方濟各是「一個愛這個世界的好人」，並下令白宮降半旗致哀；川普夫婦也將前往羅馬，出席他的葬禮。德國總理肖爾茨在X平台上寫道，世界如今失去了一位「替弱者發聲的倡議者」。

雖然新華社、央視等中國官媒週一便已報導方濟各過世消息，但截至週二（22日）上午為止，中國政府尚未發布正式回應。天主教香港教區則發聲明表達「深切哀悼」，並指出方濟各「讓梵中關係受到關注」。

中梵關係何去何從？

方濟各過世後，各界關注焦點之一是梵蒂岡與中國的關係將怎麼發展、是否會延續他在任時的的方向，也就是對中國釋出溝通善意。

方濟各對中國的立場評價褒貶兩極，有人讚許他改善中梵關係，但也有聲浪認為他較過去的教宗更為「親中」，質疑他向中國政府低頭妥協，而且對於中國壓迫維吾爾人權、限縮香港自由等議題批判不足。

梵中之間的爭議核心，圍繞在主教的任命：梵蒂岡主張各國各級主教的祝聖權（consecration）或任命權在教宗手上，但中國政府拒絕，認為這麼做形同失去主權。

2018年，雙方簽署為期2年的《主教任命臨時協議》，允許梵蒂岡和北京都承認的主教被「祝聖」。該協議後來三度延長期限，但內文細節一直沒有公開。香港教區榮休主教陳日君等人批評，方濟各為了跟中國談判建交，而不顧神權底線、對中國政權讓步。

梵中爭議也涉及政治問題。當前，梵蒂岡是歐洲唯一不承認北京是中國合法政權的國家，跟中華人民共合國並沒有正式外交關係，而是與中華民國台灣建交。

北京政府尚未決定是否要與梵蒂岡建立正式關係。若天主教「地下教會」正式獲得承認，對於社會穩定可能帶來的衝擊，仍是中國政府擔憂的原因之一。

盼與習近平會晤遭中方冷處理

方濟各曾多次表達訪中的意願，但任內未能實現。

2022年，方濟各跟中國國家主席習近平曾同時出訪哈薩克；路透社當時引述消息人士說法指，方濟各有意安排與習近平見面，但中方回應「沒有足夠時間」。隔年，方濟各造訪蒙古，當時不少中國天主教徒低調前往蒙古，有教徒受訪時也表示希望方濟各有一天能造訪中國。

去年，中國正式承認95歲的石洪禎為天津教區主教；對此，梵蒂岡 「滿意」且樂見，認為「這項措施是教廷與中國政府長期溝通而帶來的正面成果」。石洪禎被稱為「地下主教」，他在2019年由於拒絕加入中國天主教愛國會而遭到軟禁。

中國共產黨秉持無神論立場，嚴格控制宗教活動。根據中國官方數據，約有6百萬名天主教徒生活在中國，屬於國家監督的 「中國天主教愛國會」一員，不承認梵蒂岡的權威。不過，中國天主教徒的實際人數，可能是這個數字的2倍；有估計指出，另有約6百萬人也忠於教宗，參加「地下教會」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】