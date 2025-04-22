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跟得上網路世代 教宗方濟各擅長用社群傳福音

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

天主教宗方濟各（Pope Francis）無心插柳，卻成了社群名人，他擅長運用社媒平台傳福音，擴大教會吸引力，同時實現教會通訊現代化。

法新社報導，昨天辭世的這位全球14億天主教徒領袖，也經常警告人們提防假訊息的危害。近年來，他將矛頭指向人工智慧（AI）可能帶來的危險。

2012年，教宗本篤十六世（Benedict XV）以@pontifex為名加入社群平台X前身推特（Twitter），以吸引年輕人；pontifex是拉丁文的「教宗」。當時名為推特的X平台，如今為億萬馬斯克（Elon Musk）所有。

本篤十六世啟用推特帳號幾個月後，便因健康問題辭去教宗職位，由方濟各接任。

教宗擁有9個不同語言的官方推特帳號，包括英語、義大利語、西班牙語、葡萄牙語、法語、波蘭語、德語和阿拉伯語等，累積了5000萬名追蹤者，就連拉丁語帳號也吸引100萬人追蹤。

2016年3月，也就是方濟各就任教宗3年後，出生於阿根廷的他更進一步開通了Instagram（IG）帳號。

方濟各的IG帳號@Franciscus如今擁有逾1000萬粉絲。

梵蒂岡每天會在社群平台發布照片和影片，大部分是宗教性質，以及這位宗教領袖的演講、文本和公開演講的摘錄。

方濟各的IG帳號發布的最新影片，是他在復活節主日彌撒上的講話摘錄，現已獲得超過120萬人按讚。

教宗 方濟各 社群

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