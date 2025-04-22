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教宗方濟各病逝…達賴喇嘛表達深切哀悼 信函內容曝光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為第14世達賴喇嘛2023年在達蘭莎拉主持祈福儀式。法新社
圖為第14世達賴喇嘛2023年在達蘭莎拉主持祈福儀式。法新社

羅馬天主教教宗方濟各21日病逝，享壽88歲。達賴喇嘛辦公室表示，西藏精神領袖達賴喇嘛致函表達深切哀悼。藏人社區今天在北印度達蘭薩拉的主要藏傳佛教寺院大昭寺（大乘法苑）舉行追悼法會，以表達對教宗的哀思與敬意。

第14世達賴喇嘛官方國際華文網站發布新聞稿，達賴喇嘛昨天致函駐印度教廷大使Leopoldo Girelli，對教宗方濟各辭世表達深切哀悼。他在信中表示，向教宗的精神家人以及遍布全球的信眾獻上祈禱與慰問。

達賴喇嘛在信中寫道：「教宗方濟各致力於服務他人，他的一言一行皆體現了如何過一種簡樸而有意義的人生。我們能給予他的最好紀念，便是成為一個慈悲為懷之人，竭盡所能地在任何時地為他人奉獻與服務。」信末以祈禱作結。

教宗 方濟各 達賴喇嘛

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