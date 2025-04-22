憶方濟各 馬英九：40秒鐘西語讓教宗聽後大笑

天主教教宗方濟各（Pope Francis），日前因為雙側肺炎住院，昨日離世。前總統馬英九今天表示，驟聞噩耗，曾與方濟各有一面之緣的他，深感震驚與不捨，也想起12年前，在羅馬梵諦岡教廷與方濟各的互動。

馬英九今天在臉書哀悼方濟各，並分享他於2013年3月19日以中華民國總統身分，出席教宗方濟各的就職彌撒的經過。馬英九表示，那年他偕同內子周美青聯袂前往義大利羅馬教廷，參加外交部主辦的「慶誼專案」。這是自1943年，中華民國與教廷建交後，60年來首次由我國元首親自代表中華民國出席就職典禮，對國家、他本人與內人而言，意義重大。

馬英九提到，他在台北市萬華區長大，小時候常陪祖母去天主堂受洗及作禮拜，對天主教不陌生，也很懷念當年跟文神父種種有趣互動。

馬英九指出，當時為表慎重，出發前特別詢問當時外交部駐教廷大使，也是他的老友王豫元，以及教廷美籍駐華代辦陸思道（Paul Russell）：教宗是否會說英文？沒想到他們兩位都不很確定。

馬英九說，當時他心想教宗既然來自阿根廷，應該會說母語西班牙文，同時教宗在義大利工作多年，義大利文必然流利，但的義大利文實在無法溝通，因此在決定參加就職典禮後，先找西語老師勤練習西班牙語。出國後，在飛機上利用休息時間反覆聆聽外交部歐洲司特別為他錄製的西班牙語錄音帶，準備在晉見教宗時，至少能與教宗用西語溝通40秒鐘以上，以免公開出糗。

馬英九憶述，他們夫婦飛抵羅馬後，在旅社休息一日就準備參加大典。當天上午在教廷的場面盛大隆重，令人敬佩。就職典禮正式開始後，各國元首暨夫人或夫婿就按國家英文字母名稱順序，準備晉見教宗致敬。快要輪到他們前，他忍不住向旁邊的教廷工作人員再次查問：教宗本人是否會說英語，結果工作人員還是沒有答案，他只好硬著頭皮先用西班牙語跟教宗寒暄。

馬英九說，見到教宗後，他一開口就用西班牙語問候，當教宗看到來自中華民國的總統，居然說起西班牙語，顯然感到意外與有趣，使教宗不禁露出親切微笑。他除了介紹他是中華民國總統外，也介紹了周美青，同時分享小時候在萬華天主教堂受洗的經驗，當時他用西班牙語說了大約40秒鐘，最後用一句西語作為總結：「我會說的西班牙語全部都在此說完了！」教宗聽後大笑起來。

馬英九接著說，不過他又立刻用英語，補問一句：「您會說英語嗎？」教宗笑著用英語回說：「我會」（Yes, I do.）他與周美青聽到後，也都笑了，所以他又以英語重新再說一次剛才的發言。當天結束後，在場的外交部同仁告訴他，他們夫婦是參加賀禮的外賓中，與教宗談話時間最久的。

馬英九提到，當時他也用英語跟教宗簡單分享天主教在台灣宣教的歷史，強調許多天主教神父近百年來對台灣社會所作的貢獻，對此台灣人民非常感謝。他希望他在就職彌撒的表現能讓教宗印象深刻，讓教宗對台灣有更多認識，也謝謝教宗對中華民國堅定的支持。

馬英九說，身為教宗，方濟各本身就是一股安定力量，他一生積極推動和平友愛，對歐洲乃至國際局勢曾提供許多寶貴建議，他相信世人將永遠懷念教宗，他願敬請教宗安息。