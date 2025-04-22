輔仁大學校長去年11月才見教宗 方濟各逝世今起降半旗悼念

羅馬天主教教宗方濟各昨日逝世享壽88歲。私立輔仁大學校內三旗，包含國旗、教廷旗及校旗降半旗至4月28日，且校內教堂淨心堂緬懷區，明後天將布置完成。校長藍易振說，教宗非常關心輔大辦學狀況，未來將把教宗2015年頒布的通諭融滲到課程中，並表達對教宗辭世的哀悼之意。

藍易振說，去年11月份很榮幸與教宗見面，雖然交談的時間不長，但教宗令他感到平易近人，且非常關心輔仁大學辦學狀況，而輔大積極將教宗於2015年頒布「願祢送讚頌通諭」，是有關於對環境生態的反思，融滲到課程中，教宗也勉勵他朝這個方向邁進。