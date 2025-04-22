出院後醫囑休養兩個月 教宗生命最後仍堅守崗位

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）2月因雙側肺炎住院5週多後，醫師告訴他需要休養2個月，但這位全球約14億名天主教徒的領袖仍堅守崗位，工作到生命最後一刻。

路透社報導，本月20日復活節當天，方濟各乘坐白色教宗座駕進入聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），向歡呼的群眾致意，這是他自2月以來首次長時間公開露面，未料隔天傳出與世長辭，享壽88歲。

教宗還在當天接見外國領袖，歡迎美國副總統范斯（JD Vance）到他的寓所短暫會晤，這是他自3月23日出院以來第2次與外國領袖會面。

范斯在社群平台X上寫道：「我很高興昨天見到他，不過他顯然病得很重。願安息主懷。」

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）與家人也曾在當天與教宗短暫會面。普蘭科維奇今天在聲明中說：「會面時刻很短暫，但令人深受感動，這是一場蘊含仁慈、微笑和祝福的會晤。」

對於久病後正處恢復期的人而言，教宗實為鞠躬盡瘁。

與教宗關係密切的梵蒂岡高層官員切爾尼（MichaelCzerny）樞機主教表示，他不認為教宗是不負責任地強迫自己，而是需要適時走動。

切爾尼說：「絕對的休息不等於治癒。他在休養和履行羅馬主教職責之間取得平衡。」

切爾尼表示，教宗致力於領導全世界的天主教徒。

教宗傳記作者伊凡里（Austen Ivereigh）說，教宗「認真聽取醫囑，但他優先考量仍是臨在的使命」，並說教宗是「時間管理大師」。

伊凡里說：「他確保我們在復活節期間有教宗的臨在，堅持履行他的使命直到最後一刻。」

教宗住院期間曾出現嚴重的呼吸困難，醫師後來表示他一度病危。梵蒂岡今天晚間表示，教宗因中風和隨後不可逆的心臟衰竭去世。

梵蒂岡先前表示，教宗自出院後就接受護理師24小時照護。教宗在夜間透過鼻子下方的小管吸氧，白天則是有必要時才吸氧。

教宗在20日最後一次公開露面時，只說了幾句話，用沙啞的聲音向聚集聖伯多祿廣場的約3萬5000名民眾祝福復活節快樂。

在由助手宣讀的傳統復活節文告中，教宗再度呼籲加薩走廊（Gaza Strip）停火，稱當地人道主義局勢極其惡劣，並呼籲巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放剩餘人質，同時譴責全世界「令人擔憂」的反猶太主義趨勢。

加薩教區神父羅馬內利（Gabriel Romanelli）告訴「梵蒂岡新聞」（Vatican News）：「19日晚上，也就是復活前夕守夜禮開始前不久，教宗最後一次打電話給我們，當時我們正在誦念玫瑰經。他告訴我們，他持續為我們祈禱，他祝福我們，還感謝我們為他祈禱。 」

義大利家庭事務部長羅切拉（Eugenia Roccella）表示，教宗奉獻了一切，直到生命的最後一刻。