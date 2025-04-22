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阿根廷悲悼教宗方濟各 梅西感謝「讓世界變更好」

中央社／ 布宜諾斯艾利斯21日綜合外電報導
悲傷的阿根廷人今晨在布宜諾斯艾利斯大教堂集體悼念方濟各；阿根廷足球巨星梅西也感謝他「讓世界變得更好」。美聯社
悲傷的阿根廷人今晨在布宜諾斯艾利斯大教堂集體悼念方濟各；阿根廷足球巨星梅西也感謝他「讓世界變得更好」。美聯社

來自阿根廷的羅馬天主教教宗方濟各辭世，享壽88歲。悲傷的阿根廷人今晨在布宜諾斯艾利斯大教堂集體悼念方濟各；阿根廷足球巨星梅西也感謝他「讓世界變得更好」。

教宗方濟各（Pope Francis）最喜歡的足球俱樂部聖羅倫索隊（San Lorenzo）也讚揚方濟各對球隊數十年來的「熱情」支持。

方濟各是第一位來自拉丁美洲和南半球的教宗，21日因腦中風導致昏迷和心臟衰竭而逝於梵蒂岡。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）在社群平台Instagram寫道：「願教宗方濟各安息…謝謝你讓世界變得更好。我們會想念你。」隨文附上他與方濟各的合照。

聖羅倫索隊也在官方網站張貼方濟各微笑的照片，上面有這支球隊的藍紅條紋標誌，一旁寫著「永別了，聖父！」

球隊透過聲明表示：「作為本隊榮譽會員，他對聖羅倫索的熱情一向讓我們特別感動，這讓我們同心為他的靈魂祈禱。」

方濟各自小就是聖羅倫索隊球迷，持有會員證，擔任大主教時，曾多年在布宜諾斯艾利斯的球隊教堂主持聖羅倫索紀念日彌撒。

聖羅倫索隊總裁莫瑞提（Marcelo Moretti）去年率團拜訪方濟各，提議以方濟各的名字為球隊未來的體育場命名。聖羅倫索隊表示：「聖父很感動，毫不猶豫地接受了。」體育場今年將開始動工。

方濟各曾被問到阿根廷最偉大的球員是梅西還是馬拉度納（Diego Maradona），他卻選了巴西足球傳奇比利（Pele），說他是「性情中人」。

對許多長期身陷危機的阿根廷人來說，方濟各願意支持窮人、挑戰政府、享受從探戈到足球的任何事物，這讓他不只是一位宗教導師，也是國家引以為榮的來源。

現任布宜諾斯艾利斯大主教庫爾瓦（Jorge IgnacioGarcia Cuerva）主持彌撒，向方濟各致敬。

庫爾瓦說：「斯人已逝：窮人的教宗、邊緣人的教宗、被遺棄者的教宗、被排斥者的教宗。」

庫爾瓦還說：「他昨天最後一次接見美國副總統，再次表達他對移民的深深關切…他是從第一天到最後一天都始終如一的人。」

教宗 方濟各 梅西 阿根廷

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