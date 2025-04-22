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影／天主教教宗方濟各逝世 高雄市長陳其邁表達哀悼

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁對教宗方濟各辭世表達哀悼之意。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁對教宗方濟各辭世表達哀悼之意。記者郭韋綺／攝影

天主教教宗方濟各昨天在梵蒂岡聖瑪爾大之家逝世，各界哀悼，高雄市長陳其邁今天受訪表示，教宗聖方濟各關心弱勢給予最溫暖的關懷，尤其對不同政治和價值信仰，總是給予最大的支持，對於教宗辭世，他謹代表所有高雄市民獻上無限哀悼之意。

梵蒂岡發表聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨天安息主懷，享壽88歲。陳其邁指出，教廷長期跟台灣擁有非常深厚邦交，台灣這幾年致力於保障宗教自由，和教宗一樣，不畏強權，也是高雄市政府共同努力方向，對於教宗辭世無限哀悼和懷念。

教宗 方濟各

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