走遍60多國 教宗方濟各首次國際訪問選擇巴西

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天辭世，他擔任教宗12年來，訪問了包括巴西在內60多個國家地區，2013年在里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席世界青年日，是方濟各首次也是唯一一次亮相巴西。

2013年3月13日，方濟各當選為天主教教宗，成為首位出身拉丁美洲和耶穌會的教宗。

2013年7月22日，方濟各抵達巴西，巴西是方濟各擔任教宗後的首個國際訪問目的地。

眾所周知，方濟各是熱愛足球的阿根廷人，當時，76歲的方濟各在全球最大的天主教青年活動第28屆世界青年日（WYD）發表演說，以幽默方式回應媒體對巴西和阿根廷之間的足球競爭說：「你們都說『上帝是巴西人』，難道還想要一位教宗嗎？」

方濟各還說：「上帝以他的仁慈天意，讓我在擔任教宗期間的第一次國際訪問中回到我摯愛的拉丁美洲，特別是巴西，這個國家與宗座有著牢固的聯繫」。

方濟各與巴西的關係密切，作為巴西黑人聖母阿帕雷西達（Aparecida）的虔誠信徒，兩天後，他前往聖保羅州內陸的阿帕雷西達聖母城舉行在拉丁美洲的第一次公開彌撒，傳達他「獻身窮人」的訊息，並強調年輕人是天主教會的「強大動力」。

梵蒂岡今天宣布教宗方濟各逝世後，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在官方唁電中表示，「人類失去了尊重和接納他人的聲音。教宗方濟各在日常生活中實踐並弘揚作為基督教教義基石的愛、寬容和團結」。

魯拉說，「方濟各強烈批判導致人類產生諸多不公的經濟模式，造成國家和人民之間的不平等；方濟各始終站在最需要幫助的人這一邊，包括窮人、難民、年輕人、老年人以及戰爭和各種形式偏見的受害者」。

魯拉和方濟各最後一次見面是在2024年6月，兩人在雙邊會談中論及世界和平、消除飢餓和不平等等議題。

巴西聯邦最高法院院長巴洛索（Luís RobertoBarroso）也對方濟各的去世表示哀悼，稱方濟各是「少數體現愛與和平美德的世界領袖，在充滿黑暗的時代，他是照亮人類的一盞明燈，歷史將銘記他是最偉大的人物之一」。