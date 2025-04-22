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憶方濟各奉獻精神 IOC主席：啟發奧運難民隊創建

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

88歲教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天發文悼念，說這位出生於阿根廷的教宗啟發他創建奧運難民隊。

法國24台（France 24）引述法新社報導指出，體育界最具影響力的巴赫表示，國際奧會失去「偉大的朋友與支持者」。

然而，方濟各最大的印記，莫過於他對難民的支持。

巴赫發布聲明指出，方濟各「強而有力發聲支持難民，是他奉獻精神的光輝典範，也啟發我替2016年里約奧運創建史上第1支難民代表隊」。

「在3屆奧運期間，他持續慈愛地關注並支持這項倡議，鼓勵它發展並發揮影響力。」

聲明說，方濟各「持續性的勉勵，也促成了奧林匹克難民基金會（Olympic Refuge Foundation）於2017年成立」。

巴赫將於今年6月卸任，繼任者將是辛巴威籍的柯芬特里（Kirsty Coventry）。巴赫對方濟各在他12年任期內給予的支持表示感謝。

巴赫表示：「他始終堅定支持奧運和平與團結的使命，以及國際奧會的難民倡議。」

巴赫並盛讚他認識的方濟各是深思熟慮的智者，「為人謙遜，且很有幽默感」。

今年71歲的巴赫補充說：「他對體育與奧林匹克價值的熱愛，人所共知。」

奧運 教宗 方濟各

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