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影／教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」！網路瘋傳驚奇畫面

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。圖／取自@Agapao_X在X的照片
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。圖／取自@Agapao_X在X的照片

每日星報報導，天主教宗方濟各於當地時間21日辭世前幾天，哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）舉行復活節系列紀念活動時，信眾聲稱目睹一尊聖母像「流淚」的奇蹟，畫面被拍下分享到社群後引發熱議。

20日是復活節，上周為耶穌受難周，北桑坦德省的阿瓜斯克拉拉斯鎮（Aguas Claras）的聖約望歐德堂（St John Eudes Parish）舉行傳統的十架七言（Seven Words）儀式期間，多名信徒表示看到雕像落淚，並拍下這段「奇蹟」上傳社群，迅速引發瘋傳。

許多網友對畫面表示震驚，有人說「這是上帝對人類罪惡不悅的徵兆，我們的母親才會默默流淚」，還有驚嘆「這是奇蹟，太美了」。不少人相信「她真的在哭」，也有人留言「悲傷的聖母感受到痛苦，所以才會流淚」。

部分人甚至認為，那或許是對教宗方濟各即將離世的預兆。

哥倫比亞 教宗 方濟各

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