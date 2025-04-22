世界各國領導人 悼念教宗方濟各

教宗方濟各逝世，舉世哀悼。作為歷史上首位來自拉美的教宗，他以謙卑、慈悲與對弱勢群體的關懷贏得世界尊敬。各國政要、宗教領袖紛紛發表悼詞，緬懷這位「時代的牧者」。

阿根廷總統悼念「出生於布宜諾斯艾利斯的教宗」

作為教宗的故鄉，阿根廷總統米萊通過總統辦公室發布聲明，向天主教徒和信眾致以哀悼與支持。米萊強調教宗在保護生命（從受孕起）、推動宗教間對話及激勵年輕人追求精神生活方面的「不懈努力」。聲明將阿根廷描述為「教宗方濟各的故土」。

烏克蘭總統澤連斯基：教宗為烏克蘭和平祈禱

澤連斯基表示，烏克蘭與所有向方濟各尋求精神支持的天主教徒以及基督徒同悲。他在X上寫道：「他懂得如何給予希望，通過祈禱減輕苦難，促進團結。他為烏克蘭的和平與烏克蘭人祈禱。永遠銘記！」

俄羅斯總統普亭：人道主義和正義崇高價值觀的一貫捍衛者

俄羅斯總統普亭在一封慰問信中表示，教宗在國際上具有重要影響力，是「人道主義和正義高尚價值的堅定捍衛者」。並表示教宗「積極推動俄羅斯東正教與羅馬天主教之間的對話，並促進俄羅斯與聖座之間的建設性互動。」

英國國王「王后和我特別懷念多年來與教宗的會晤」

英國國王查爾斯三世（King Charles III）稱贊已故教宗「通過對人類和地球的關懷與努力，深刻地影響了無數人的生活。」他在以「Charles R.」簽署的聲明中表示，人們將永遠銘記教宗的慈悲、他對教會合一的關注以及他對所有信徒共同事業的不懈奉獻。

英國首相：他是勇敢的領導人，給人希望

英國首相斯塔默（Keir Starmer）稱贊教宗在複雜和充滿挑戰的時代中展現地領導力是源於他深厚的謙遜。

「教宗方濟各是為窮人、被壓迫者和被遺忘者而服務的教宗。他深知人類脆弱的現實，與世界各地面臨戰爭、飢荒、迫害和貧困的基督徒會面。但他從未放棄對更美好世界的希望。」

阿拉伯南部主教回憶教宗訪阿聯酋

阿拉伯半島南部宗座代牧保羅‧馬丁內利主教（Bishop Paolo Martinelli）表示：「阿聯酋全體人民都對教宗方濟各的去世深感悲痛，我們懷著感激之情銘記他2019年訪問阿布扎比。」他呼籲所有教區為教宗籌備彌撒。

迪拜酋長穆罕默德悼念教宗的慈悲與和平精神

迪拜統治者謝赫‧穆罕默德‧本‧拉希德‧阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）稱教宗為「偉大的領袖」，他的慈悲心和對和平的承諾觸動了無數人的生命。「他的謙遜與跨宗教團結的精神遺產將繼續激勵世界上眾多社群。」

美國緬因州主教：教宗的遺產是憐憫與希望

緬因州波特蘭教區詹姆斯‧魯傑里主教（Bishop James Ruggieri）稱，教宗的遺產「將是憐憫與慈悲，同時也是希望。值此禧之際，讓我們通過傳承教宗的使命，作為希望的朝聖者繼續前行，來銘記他。」

荷蘭樞機憶「鼓舞人心的教宗」

荷蘭樞機主教威姆‧艾克（Cardinal Wim Eijk）稱教宗是「一位鼓舞人心的教宗」，他回憶起2013年與2022年荷蘭主教團與教宗的兩次會晤。

「他當時放下預備好的演講稿，真正與我們展開了對話。他強烈呼籲我們堅持下去，不要失去勇氣，不要沉溺於過去，而應放眼未來。」

美國主教團主席：教宗關懷邊緣人群

美國天主教主教團主席布羅格里奧（Archbishop Timothy P. Broglio）大主教表示，教宗方濟各將因其對教會和社會邊緣人群的關懷而被銘記。「他重新喚起我們將福音傳播到地極的使命，並向所有人傳遞神的慈悲。」 「他始終用最堅定、最清晰的語言捍衛人類的尊嚴 ─ 從受孕到自然死亡。」

羅馬首席拉比：教宗開啟了猶太教與天主教的對話新篇章

羅馬首席拉比里卡多‧迪塞尼（Riccardo di Segni）代表猶太社區向天主教世界表示「深切哀悼」。他說教宗的教宗任期是猶太教與天主教關係史上的新篇章，「推動了雖時有困難但始終充滿尊重的對話。」

「我記得與他見過無數次，總是充滿了親切、關懷與信任。」

英格蘭教會代理領袖：教宗致力改善宗教間關係

約克大主教史蒂芬‧科特雷爾（Stephen Cottrell）表示，教宗的一生致力於服務窮人，憐憫移民與尋求庇護者，致力於保護環境。

「我記得與他相處的幾次短暫時光──他既是一位聖潔的上帝之人，也極具人性。他風趣、活潑、和藹可親，對他人的關心之意在他身上閃耀。」

LGBTQ+組織感謝教宗的包容態度

總部設在美國的LGBTQ+團體（New Ways Ministry）執行主任弗朗西斯‧德貝納多（Francis DeBernardo）表示：「教宗方濟各以簡潔的語言和溫和的姿態，有力地推動了天主教會成為LGBTQ+群體更友好的家園。」

「他不僅是第一位在談論LGBTQ+群體時使用『同性戀（gay）』一詞的教宗，也是第一位以愛與溫柔之言與之交談的教宗。」

女性聖職聯合會表達「遺憾」

女性聖職聯合會（Women's Ordination Conference 又稱「女性晉鐸會議」）對教宗方濟各在推動女性成為神職人員問題上的不作為表示失望：「儘管我們將繼續感受到教宗方濟各在改革方面所展現的開放精神所帶來的恩惠，但我們也為他未能在女性被授予神職的可能性上表現出同樣的開放感到遺憾。」

「他在女性祝聖問題上的反復『關上大門』的政策，對他所倡導的那種具共議性、傾聽他人意見的教會而言，是一種背離。對於許多女性來說，這使他成為一個複雜的、令人沮喪、有時甚至令人心碎的人物。」

印度總理莫迪：教宗是一座慈悲的燈塔

莫迪在發文悼念教宗：「教宗方濟各將永遠被全球數百萬人銘記，他是慈悲、謙卑和精神勇氣的燈塔。」

「他從年輕時起就致力於實現主基督的理想，勤勉地為窮人和被壓迫者服務。對於那些正在遭受苦難的人們，他點燃了希望的精神。」

巴基斯坦總理：教宗去世是全人類的損失

巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫（Shehbaz Sharif）稱教宗的去世是「全球社會無法彌補的損失」。他贊揚教宗是「推動跨宗教和諧、和平與人道主義的先驅」。

「教皇方濟各的一生和品行如同明燈──不僅照亮了基督徒，也照亮了所有信仰的人們。」

台灣總統賴清德：教宗畢生追求和平、全球團結

賴清德在X上發文悼念，表示會持續從教宗必勝追求和平、全球團結和關照那些有需要的人中得到啟示。並在臉書上回憶教宗在台灣發生自然災害時，關心台灣人民。「我們感佩他長年以來對國際和平和解、消弭不平等，以及關懷弱勢群體的努力。」

歐盟委員會主席馮德萊恩：教宗鼓勵我們不懼未來

馮德萊恩在X上寫道：「教宗方濟各教導我們以善對惡，走近邊緣化者，不懼未來。他為世界樹立了道德楷模。」

「他憑藉謙卑與對弱者的純粹之愛，啟迪了無數人，遠超天主教會的範疇。」

愛爾蘭外交部長：教宗「為無聲者發聲」

愛爾蘭外交部長西蒙‧哈里斯（Simon Harris）表示，教宗方濟各對正義、和平與人類尊嚴的承諾，感動了全球無數人。」他強調教宗關注窮人、呼籲改善宗教間關係、倡導環保，使他成為「希望的燈塔和無聲者的聲音」。

「教宗以極大的尊嚴和勇氣面對病痛。[…]我們從他充滿希望、仁慈和同情的信息中找到了力量，這將繼續激勵我們為所有人建設一個更美好的世界。」

意大利總理梅洛尼：向一位偉大的牧者告別

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示：「我們向一位偉人和偉大的牧者（引領信徒「羊群」的精神領袖）告別，內心深感悲痛。我有幸得到他的友誼、忠告與教誨，即使在困難時期，他也始終未曾讓我失望。」

「他的教導和遺產不會消失。我們滿懷悲痛地與教宗道別，但我們知道他如今已安息在主的懷中。」

法國總統馬克龍：教宗為窮人帶來希望

法國總統馬克在X上寫道：「從布宜諾斯艾利斯到羅馬，教宗方濟各希望教會把喜樂與希望帶給最貧窮的人，他希望教會讓人類彼此之間更加團結，與自然更加和諧。」

「願他帶來的希望永遠長存於世。」

荷蘭總理稱教宗是「在各方面都是人民的代表」

荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）在X上寫道：「在每一個方面，他都是人民的代表。」

「教皇方濟各以其清醒的生活方式、服務和同情心，成為許多人的榜樣──無論天主教徒還是非天主教徒。」

西班牙、希臘總理悼念教宗方濟各

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）表示：「他對和平、社會正義和最弱勢群體的承諾，留下了深遠的遺產。」

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示：「羅馬天主教會的信徒們為失去他們的宗教領袖而哀悼，全世界的基督徒也與他們同悲。」

「與他們一起，地球上每一位信仰和平、友誼和團結的人，也都哀悼他的去世。這些正是教宗方濟各畢生致力追求的價值。」

美國副總統萬斯「我的心與數百萬基督徒同在」

萬斯正在印度訪問，並在復活節周日會見了教宗。他在X上寫道：「我的心與全球數以百萬計愛戴他的基督徒同在。很高興昨天還能見到他，儘管他明顯病重，但我永遠不會忘記他在新冠初期的一次布道。」

以色列總統赫爾佐格：教宗是「一位懷有深厚信仰與無盡慈悲之人」

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示教宗與猶太人建立了牢固的關係，並促進了宗教間對話。

「我真誠地希望他對中東和平和人質安全返回的祈禱能夠很快得到回應。」

方濟各曾多次批評以色列的戰時行為，並表示應該對以色列堅決否認的種族滅絕指控進行調查。

（綜合報導）

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