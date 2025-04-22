教宗辭世 阿根廷總統：榮幸能認識他的善良與智慧

中央社／ 布宜諾斯艾利斯21日專電
阿根廷總統米雷伊。（路透）
阿根廷總統米雷伊。（路透）

阿根廷籍、羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。阿根廷總統米雷伊在社群平台上發文表示：「儘管我們之間曾有立場上的歧見，如今看來已不值一提；能夠認識他的善良與智慧，對我而言是莫大的榮幸。」他對教宗的辭世表達深切哀悼。

教宗方濟各（Pope Francis）是阿根廷籍的義大利移民後代，2013年3月13日成為首位拉丁美洲籍、非歐洲地區的教宗，以「方濟各」之名引領天主教會，這一事件引發了阿根廷社會的巨大迴響。

阿根廷總統府今天發布官方聲明，強調方濟各的奉獻精神與愛心，並對他的逝世表示哀悼。聲明中特別提及方濟各在保護生命、促進宗教對話、協助青年走向精神與德行生活方面的努力，並讚揚他為羅馬教廷帶來節儉精神和牧靈關懷。

教宗方濟各過去曾與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因理念衝突而對立。方濟各長期關注貧困、社會正義與經濟不平等，曾批評新自由主義對弱勢群體的傷害，並呼籲政府應提供基本社會保障。而米雷伊則以極端自由市場主義為政見，曾在競選期間公開抨擊教宗，甚至稱其為「地球上最大的邪惡勢力之一」，這引起了天主教團體的反彈。

不過，自米雷伊上任以來，兩人的關係發生了轉變。2024年2月米雷伊親自訪問梵蒂岡並與教宗會晤，並表示教宗對政府的經濟與社會計劃表示肯定。

作為教宗的故鄉，阿根廷擁有深厚的天主教傳統。方濟各在任內關注貧窮、和平與氣候變遷，並以平易近人、簡樸實踐的風格贏得了信徒的尊敬。

他曾與市井百姓一同搭乘地鐵，並拒絕居住在奢華的主教宮，這位耶穌會出身的教宗深受教徒的敬愛與懷念。如今，隨著教宗的辭世，阿根廷和全球天主教徒共同哀悼。

教宗 方濟各

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