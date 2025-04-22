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教宗方濟各88歲辭世 進步作風曾引保守派批評

聯合報／ 編譯茅毅、記者張文馨／綜合報導
人生謝幕 教宗方濟各廿一日辭世，享壽八十八歲。（法新社）
人生謝幕 教宗方濟各廿一日辭世，享壽八十八歲。（法新社）

梵蒂岡廿一日宣布，羅馬天主教教宗方濟各廿一日上午七時卅五分（台灣時間同日下午一時卅五分）逝世，享壽八十八歲。

生於阿根廷的第二六六任教宗方濟各，是一三○○年來首位出身拉美的教宗，廿日才在聖伯多祿大教堂舉行的復活節活動露面，翌日突傳噩耗。

教宗今年二月十四日因嚴重支氣管炎在羅馬傑梅利醫院住院，三月廿三日才出院。教宗醫療團隊負責人對義媒「晚郵報」指出，教宗住院期間一度處於死亡邊緣。紐約時報報導，教宗近年飽受肺部感染與其他健康問題所苦，迫使他以輪椅代步。

將安葬羅馬聖母大教堂

傳統上，教宗遺體將安葬在聖伯多祿大教堂的地下石室，方濟各前年受訪時表明，自己已選定羅馬四座宗座大殿之一的聖母大教堂作為其安息地，這也讓他成為逾一世紀以來，首位沒葬在梵蒂岡的教宗。

梵蒂岡發言人表示，教宗最快廿三日移靈聖伯多祿大教堂，供信眾瞻仰。消息人士說，教廷預計廿二日公布教宗葬禮日期。

全球天主教徒共有約十四億人，方濟各辭世後，會有九天的哀悼期，這源於古羅馬慣例。教宗葬禮後的二至三周，樞機主教團會在梵蒂岡西斯汀教堂召開推選教宗的祕密會議，選出全球天主教會與教徒的新領袖。而選出新教宗所需的時間可能只需幾小時，也可能要長達數年。

臨危受命實施財政改革

路透廿一日報導說，方濟各二○一三年當選教宗時出乎觀察家預料。這位大黑馬接任時的教會，正因神職人員性侵兒童的醜聞而備受抨擊，梵蒂岡高層也傳出內部紛爭，他臨危受命撥亂反正，強調透明、問責與實施財政改革，並任命更多女性出任教會高階職位。

方濟各就任後的進步作風引發保守派人士的強烈批評，指控他破壞甚至揚棄教會長達兩千年的寶貴傳統；進步派人士則不滿他做得不夠多。

新教宗將由樞機主教團的成員互選產生，由於這些成員中有近八成是由方濟各任命，這提高了其繼任者延續推動他任內進步政策的可能性。

我將派遣特使出席葬禮

美、法、英、德等各國領袖發文哀悼方濟各辭世。白宮廿一日在社群媒體Ｘ發文致哀，簡短寫下「安息吧，教宗方濟各」，並貼出美國總統川普二○一七年偕夫人梅蘭妮亞在梵蒂岡和方濟各會晤照片。

賴清德總統在不同社群平台以中英文哀悼教宗辭世，感念教宗畢生追求和平與團結。總統府表示，教宗辭世是國際社會的損失，願他安息，除派遣特使參加教宗葬禮外，總統府與行政院將降半旗兩天以表哀悼。

教宗方濟各二○一三年舉行就職彌撒時，時任總統馬英九偕夫人周美青參加，與方濟各寒暄。賴總統是否援例出席新教宗的就職彌撒，引發關注。

教宗 方濟各

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