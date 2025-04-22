白宮貼川普合照哀悼 教徒震驚哭泣

梵蒂岡宣布教宗方濟各廿一日辭世，各國領袖紛紛發文哀悼，聖伯多祿廣場許多民眾震驚哀痛哭泣。

BBC報導，美國白宮在X貼出總統川普和方濟各合照，寫道「安息吧，教宗方濟各」。美國副總統范斯在方濟各辭世前一天與其會晤，稍早已在社群媒體X發文哀悼。

法國總統馬克宏在社群媒體發文稱，方濟各是位「希望教會能為最貧困民眾帶來喜樂和希望」的領袖，「在這個戰爭爆發且殘酷的時代，方濟各對他人、對最脆弱的人有最深切的體諒。」

德國候任總理梅爾茨表示，人們將銘記方濟各對最弱勢群體不懈的奉獻，他在社群媒體說「謙卑和對於上帝仁慈的信念引領著他。」

英國國王查理三世發布聲明，表示他和王后卡蜜拉得知方濟各辭世深感哀痛。英國首相施凱爾在X貼文表示，方濟各是為窮人及受壓迫者和被遺忘者服務的教宗。

俄羅斯克里姆林宮表示，總統普亭稱方濟各是「人道主義和正義最高價值的捍衛者」，並說「有幸能多次和這位傑出領袖交流，將永遠對他懷抱最深切的感念」。

方濟各辭世 台梵關係受關注

教廷是中華民國在歐洲的唯一邦交國，近年教廷一直希望改善對中國大陸的關係，也讓台梵關係屢屢拉警報。方濟各辭世，台梵關係再受關注。

外交部昨表示，賴清德總統第一時間指示我駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼；我方除派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮，政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉辦之追思彌撒。