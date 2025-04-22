新教宗 溫和派帕羅林呼聲高

教宗方濟各辭世，數位樞機主教被視為繼任熱門人選，其中以七十歲的帕羅林最被看好；帕羅林二○一三年起擔任梵蒂岡國務卿，在樞機主教團中的地位崇高，立場不偏左也不偏右，被認為是教廷內理智溫和派人物。

七十二歲的艾爾德樞機主教也獲看好，這位匈牙利籍神父二○○三年由時任教宗若望保祿二世任命為樞機主教。他屬保守派，反對離婚或再婚的天主教徒接受聖餐。

菲律賓馬尼拉總主教塔格萊則可能成為首位來自亞洲的教宗。塔格萊立場偏左，常批評教會對同性戀及未婚媽媽等教徒的態度，更直言「不少屬於這類群體的人，都被打上烙印而遭社會廣泛孤立」。

義大利主教會議主席、六十九歲祖皮樞機主教也受方濟各器重，方濟各多次派他以教宗特使身分出訪，赴烏克蘭與總統澤倫斯基會面、赴北京與大陸政府歐亞事務特別代表李輝討論俄烏戰爭問題，以及到華府與時任美國總統拜登會面。

來自美國威斯康辛州、七十七歲伯克樞機主教。他屬極端保守派，反對方濟各開放、自由的想法。

而羅馬天主教會將展開選出新教宗的繁複程序。路透廿一日報導，世界各地樞機主教預計在梵蒂岡西斯汀教堂召開名為「樞密會議」的祕密會議選出下任教宗，當教堂煙囪何時冒出「白煙」就代表已選出新教宗。

選舉新教宗規定大多依據一九九六年時任教宗若望保祿二世批准的宗座憲章「主的普世羊群」，該憲章二○○七年和二○一三年曾經本篤十六世修改。

傳統上教宗逝世後需間隔十五天哀悼期才能舉行樞密會議，但憲章二○一三年修改後允許樞機主教可選擇更早舉行，若有樞機難以到場則最多等到教宗過世後廿天召開。