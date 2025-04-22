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逾百年來首位 葬在梵蒂岡外

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

梵蒂岡宣布教宗方濟各廿一日辭世，英國衛報報導，方濟各二○二三年十二月就透露已選好安息處，過世後將葬在義大利羅馬的聖母大殿，且希望簡化葬禮流程。這將使方濟各成為繼前教宗良十三世之後，逾百年來首位安葬在梵蒂岡之外的天主教教宗。

聖母大殿是羅馬天主教會四座特級宗座聖殿之一，歷史可追溯至五世紀。天主教新聞網站Aleteia指出，目前共有七位教宗被安葬於此。第一位是一二二七年逝世的教宗何諾三世，最近一位是一六六九年逝世的克勉九世。

衛報指出，安葬地點的選擇，表明方濟各試圖打破梵蒂岡長期以來的傳統。教宗辭世後一般會被安葬在梵蒂岡聖伯多祿大教堂下的石窟，並舉行極為隆重的儀式。聖伯多祿大教堂自一六二六年竣工以來，卅一位教宗中有廿四位被安葬於其石窟中。

方濟各二○二三年十二月說，他辭世後會被安葬在義大利羅馬的聖母大殿，並說自己在海外訪問前後都會到聖母大殿祈禱。方濟各到訪聖母大殿至少一百次，他會在聖母馬利亞和聖嬰耶穌的聖像前祈禱。方濟各當時還說，他將簡化教宗葬禮，「我會開展一個新的儀式」。

傳統上，教宗葬禮需精心策畫，但方濟各最近才批准一項計畫簡化葬禮複雜流程，取消將教宗遺體安放在聖伯多祿大教堂靈柩台上供信眾瞻仰的傳統。

教宗 方濟各

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