教宗方濟各懷中國夢 梵中關係成未竟之志

天主教教宗方濟各一直想和中國大陸發展關係，他的理念接近政治光譜左派；他隸屬的耶穌會在明朝曾派傳教士利瑪竇敲開中國福傳大門，方濟各承襲此一傳統，從不諱言自己懷抱「中國夢」，渴望訪問大陸，但卻未能如願。

教廷為台灣在歐洲唯一友邦，但方濟各對梵蒂岡和中國大陸關係改善態度樂觀。大陸境內天主教徒分兩派，一派信奉接受北京監督的中國天主教愛國會，另一派是效忠梵蒂岡的地下教會，估計各有六百萬名信徒。

二○一八年，在方濟各大力推動下，教廷與無神論的中共政權關係出現歷史性破冰，雙方簽署效期二年的「主教任命臨時性協議」。多位教廷涉外官員曾向義大利媒體透露，教廷中國政策完全是實現「教宗本人的強烈意願」；方濟各當年接受路透訪問，反駁教廷可能向北京出賣天主教徒的批評，並說與中國對話有風險，「但我寧願選擇風險」。

梵中協議在二○二○、二○二二年兩度續約，二○二四年三度續約時將效期「延為四年」。當時即有輿論臆測，方濟各年事已高，此舉恐是為確保他念茲在茲的梵中對話路線，不會因他個人健康惡化而在短期生變。

方濟各去年九月結束亞太四國出訪時，重申他很想訪中，也認為梵中對話成果良好，將持續以善意執行梵中主教任命協議。

美聯社指出，方濟各治下，教廷特意向中國示好的立場招致批評，特別是美國保守派指控教廷出賣地下教會信徒。

二○二二年九月，方濟各和中國國家主席習近平曾同時出訪哈薩克；梵蒂岡一名消息人士說，梵蒂岡告訴中國，方濟各願在當地會見習近平，但中方說習近平沒空檔。

中央社報導，保守派對於方濟各主政下的教廷過度親中早已怨聲載道，他們質疑方濟各言必稱人權卻從未批判中共對新疆維吾爾族、香港、台灣、中國地下教會的打壓迫害，另有不少教友投書勸諫教廷不應像世俗政權過度精算而放任「政治目標」凌駕「道德權威」。