教宗方濟各辭世 川普親赴葬禮？白宮未把話說死
教宗方濟各21日辭世，美國總統川普是否會親赴其葬禮弔唁？白宮發言人李維特同日對媒體說，「當下」沒有計畫，但並未把話說死。
依方濟各生前安排，他將不會安葬在梵蒂岡，而是在羅馬，其葬禮可能在本周舉行。
李維特在白宮被媒體問到川普會否赴羅馬參加葬禮時提到，川普現在還沒計畫，但這不代表就不會發生。她還說，「我們正為全世界數百萬名基督徒祈禱，他們敬愛且敬佩他（方濟各）」。
白宮21日在社群媒體X發文致哀，簡短寫下「安息吧，方濟各教宗」，並貼出兩張照片。1張是美國總統川普第一任時的2017年3月24日，偕第一夫人梅蘭妮亞在梵蒂岡和方濟各的私人會晤，另1張則是方濟各20日和美國副總統范斯會面。
川普21日稍晚則在自創社媒真實社群寫道，「安息吧，方濟各教宗！願主保佑他及所有愛他的人！」
前教宗若望保祿二世2005年4月逝世，時任美國總統布希親自參加其葬禮。
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