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教宗最快23日移靈聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰 傳明公布葬禮日期
英國BBC報導，梵蒂岡發言人表示，教宗方濟各最快23日移靈至聖伯多祿大教堂，供信眾瞻仰。英國天空新聞則報導，梵蒂岡消息人士說，方濟各葬禮預計會在本月舉行，預期22日公布葬禮日期。
梵蒂岡發言人表示，一群樞機主教將於23日會面並做出正式決定，如果依照計畫移靈，信眾將有機會前來向教宗致敬。
美國CNN報導，梵蒂岡發言人表示，教宗21日早上在聖伯多祿大教堂附近的居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）辭世。方濟各2013年當選教宗後，就一直住在這裡。
梵蒂岡新聞辦公室指出，教宗是在聖瑪爾大之家2樓辭世。
梵蒂岡在21日稍早的聲明說，方濟各遺體將於當地時間當天晚間8時（台灣時間22日凌晨2時）入殮。梵蒂岡新聞辦公室主任布魯尼表示，他「希望」梵蒂岡能在當地時間當天傍晚公布教宗方濟各的死因。
梵蒂岡將在當地時間21日晚間在聖伯多祿廣場舉行祈禱儀式，由聖伯多祿大教堂總鐸甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機主教誦唸玫瑰經。
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