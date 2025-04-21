快訊

爆多次權勢性騷 環保署之狼李健育已羈押台中看守所

家寧三度90度鞠躬！一家四口交保「母20萬最高」 搭賓士車離去

高雄樋口飯糰店不搬了？ 老闆娘：完美解決這1事再開心離開

教宗逝世義大利悲泣 羅馬誕辰慶祝取消、足球停賽

中央社／ 羅馬21日專電
教宗方濟各。圖／美聯社
教宗方濟各。圖／美聯社

全義大利為教宗方濟各逝世哭泣，義國總統府、總理府降半旗，羅馬誕生日慶祝活動取消，足球停賽。教廷今晚8時為教宗舉行入棺儀式，教宗遺體23日起將放在梵蒂岡聖伯多祿大教堂供信徒瞻仰。

全球多位領袖悼念教宗方濟各（Pope Francis），歐盟執委會、義大利總統府、總理府都宣布降半旗致哀，義大利並暫停正在熱烈舉行的義甲足球聯賽（Serie A），23日才會恢復賽程。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方濟各遺體將於23日週三上午移至梵蒂岡聖伯多祿大教堂，供全體信徒瞻仰，具體細節將於明天樞機主教團會議後確定並公布。

梵蒂岡新聞室表示，2025禧年的相關儀式將持續舉行，但封聖儀式會延後，包括原訂在4月27日舉行的千禧少年阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖儀式；8月3日的青年學生弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）的儀式也可能受到影響。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她會非常懷念教宗方濟各，她與方濟各有著非比尋常的個人聯繫，「我有幸可以和教宗談論一切」。她說，與教宗有許多美好回憶，教宗還把她女兒送的畫放在自己辦公室的抽屜裡。

義大利總理府預定明天上午11時召集臨時會議，討論配合教宗葬禮的安排事宜。總理梅洛尼已連繫人民保護署署長，要求確保在教宗方濟各的葬禮及新教宗就職典禮這段期間，必須保障全球信徒到羅馬的安全與秩序。

教宗也是羅馬的主教。羅馬市政府指出，為表達對教宗方濟各的哀悼，原訂今明兩天舉行的公共活動都將取消。4月21日是羅馬的城市誕生日，原訂舉行多項慶典活動，目前都已喊卡改期。羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）說：「全羅馬為失去這位謙卑而勇敢的牧者哭泣。」

教宗 方濟各

延伸閱讀

方濟各辭世 台灣主教團公布彌撒與追思禮儀時程

方濟各逝世 魯比歐：為教宗長眠的靈魂與天主教會祈禱

教宗方濟各逝世 川普發文哀悼：願他安息

去年跨宗教赴梵首訪教宗方濟各 北港朝天宮董座：與世長辭深感不捨

相關新聞

教宗方濟各辭世 川普親赴葬禮？白宮未把話說死

教宗方濟各21日辭世，美國總統川普是否會親赴其葬禮弔唁？白宮發言人李維特同日對媒體說，「當下」沒有計畫，但並未把話說死。

12年教宗生涯 方濟各致力教廷改革與處理神職性侵醜聞

羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。在領導羅馬天主教會的12年期間，他一直大力倡導憐憫與和平，同時致力教廷改革...

教宗最快23日移靈聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰 傳明公布葬禮日期

英國BBC報導，梵蒂岡發言人表示，教宗方濟各最快23日移靈至聖伯多祿大教堂，供信眾瞻仰。英國天空新聞則報導，梵蒂岡消息人...

教宗逝世義大利悲泣 羅馬誕辰慶祝取消、足球停賽

全義大利為教宗方濟各逝世哭泣，義國總統府、總理府降半旗，羅馬誕生日慶祝活動取消，足球停賽。教廷今晚8時為教宗舉行入棺儀式...

教宗方濟各於明凌晨2時入殮 首位千禧世代封聖典禮延後

梵蒂岡宣布，今天以88之齡辭世的教宗方濟各（Pope Francis）將於格林威治時間今天18時（台灣22日凌晨2時）在...

沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼教宗方濟各

英國BBC報導，教宗方濟各辭世消息傳出，許多民眾震驚哀痛低頭哭泣，湧入聖伯多祿廣場哀悼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。