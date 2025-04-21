快訊

爆多次權勢性騷 環保署之狼李健育已羈押台中看守所

家寧三度90度鞠躬！一家四口交保「母20萬最高」 搭賓士車離去

高雄樋口飯糰店不搬了？ 老闆娘：完美解決這1事再開心離開

教宗方濟各於明凌晨2時入殮 首位千禧世代封聖典禮延後

中央社／ 梵蒂岡21日綜合外電報導
教宗方濟各辭世。圖／美聯社
教宗方濟各辭世。圖／美聯社

梵蒂岡宣布，今天以88之齡辭世的教宗方濟各（Pope Francis）將於格林威治時間今天18時（台灣22日凌晨2時）在其住所聖瑪爾大之家（Saint Martha’s House）的小聖堂入殮。

法新社報導，梵蒂岡在聲明中表示：「今天4月21日週一晚間8時（格林威治標準時間18時），羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Joseph Farrell）樞機主教將主持 確認死亡與入殮儀式。」

梵蒂岡並說，教宗靈柩可能在23日移往聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica），供信眾瞻仰。

路透社報導，梵蒂岡另發布聲明表示，原定27日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的首位獲認證千禧世代聖者阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖典禮，因教宗逝世而延後舉行。

義大利青少年阿庫提斯2006年因白血病身亡時，年僅15歲。梵蒂岡2020年因判定他逝後奇蹟拯救1名罹患罕見疾病的巴西男孩性命，已將其冊封為真福者。

此外，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，今年的天主教禧年（Jubilee）活動仍會按原定計畫進行，不因教宗辭世而取消。

教宗 方濟各

延伸閱讀

教宗方濟各逝世 台灣地區主教團是否前往梵蒂岡待教廷通知

去年跨宗教赴梵首訪教宗方濟各 北港朝天宮董座：與世長辭深感不捨

教宗方濟各辭世 台灣可望辦「公眾彌撒」向教宗致意

在禧年榮歸主懷：教宗方濟各，熱愛足球的阿根廷人，與黑歷史的悔恨（1936－2025）

相關新聞

教宗方濟各辭世 川普親赴葬禮？白宮未把話說死

教宗方濟各21日辭世，美國總統川普是否會親赴其葬禮弔唁？白宮發言人李維特同日對媒體說，「當下」沒有計畫，但並未把話說死。

12年教宗生涯 方濟各致力教廷改革與處理神職性侵醜聞

羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。在領導羅馬天主教會的12年期間，他一直大力倡導憐憫與和平，同時致力教廷改革...

教宗最快23日移靈聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰 傳明公布葬禮日期

英國BBC報導，梵蒂岡發言人表示，教宗方濟各最快23日移靈至聖伯多祿大教堂，供信眾瞻仰。英國天空新聞則報導，梵蒂岡消息人...

教宗逝世義大利悲泣 羅馬誕辰慶祝取消、足球停賽

全義大利為教宗方濟各逝世哭泣，義國總統府、總理府降半旗，羅馬誕生日慶祝活動取消，足球停賽。教廷今晚8時為教宗舉行入棺儀式...

教宗方濟各於明凌晨2時入殮 首位千禧世代封聖典禮延後

梵蒂岡宣布，今天以88之齡辭世的教宗方濟各（Pope Francis）將於格林威治時間今天18時（台灣22日凌晨2時）在...

沉默、震驚甚至痛哭 信眾湧梵蒂岡聖伯多祿廣場哀悼教宗方濟各

英國BBC報導，教宗方濟各辭世消息傳出，許多民眾震驚哀痛低頭哭泣，湧入聖伯多祿廣場哀悼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。