教宗方濟各於明凌晨2時入殮 首位千禧世代封聖典禮延後

梵蒂岡宣布，今天以88之齡辭世的教宗方濟各（Pope Francis）將於格林威治時間今天18時（台灣22日凌晨2時）在其住所聖瑪爾大之家（Saint Martha’s House）的小聖堂入殮。

法新社報導，梵蒂岡在聲明中表示：「今天4月21日週一晚間8時（格林威治標準時間18時），羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Joseph Farrell）樞機主教將主持 確認死亡與入殮儀式。」

梵蒂岡並說，教宗靈柩可能在23日移往聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica），供信眾瞻仰。

路透社報導，梵蒂岡另發布聲明表示，原定27日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行的首位獲認證千禧世代聖者阿庫提斯（Carlo Acutis）封聖典禮，因教宗逝世而延後舉行。

義大利青少年阿庫提斯2006年因白血病身亡時，年僅15歲。梵蒂岡2020年因判定他逝後奇蹟拯救1名罹患罕見疾病的巴西男孩性命，已將其冊封為真福者。

此外，梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，今年的天主教禧年（Jubilee）活動仍會按原定計畫進行，不因教宗辭世而取消。