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方濟各逝世 魯比歐：為教宗長眠的靈魂與天主教會祈禱
梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，他非常難過聽到這項消息，並表示，他為教宗長眠的靈魂和天主教會祈禱。
美國國務院21日發布新聞稿。魯比歐表示，他與妻子在復活節周一得知教宗方濟各逝世的消息，他們感到非常難過；他們同全世界所有天主教徒一起為教宗長眠的靈魂祈禱，也為天主教會這段轉換期祈禱；盼方濟各能夠安息。
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