深感悲痛！教宗方濟各蒙主恩召 各國領袖紛紛發文哀悼

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，英國天空新聞報導，美國、法國、英國和德國等各國領袖紛紛發文哀悼。

英國BBC報導，美國白宮在X貼出總統川普和方濟各的合照，並寫道「安息吧，教宗方濟各」。美國副總統范斯在方濟各辭世前一天與其短暫會晤，稍早已在社群媒體X發文哀悼。

法國總統馬克宏則在社群媒體發文稱，方濟各是位「希望教會能為最貧困民眾帶來喜樂和希望」的領袖。他說：「在這個戰爭爆發且殘酷的時代，方濟各對他人、對最脆弱的人有最深切的體諒。」

德國候任總理梅爾茨表示，人們將銘記方濟各對最弱勢群體不懈的奉獻。他在社群媒體說：「謙卑和對於上帝仁慈的信念引領著他。」

義大利總理梅洛尼表示，方濟各的死訊「令我們深感哀痛，一個偉大的人、偉大的牧者離開了我們」。

英國國王查理三世發布聲明，表示他和王后卡蜜拉得知方濟各辭世深感哀痛。查理三世的聲明說，人們將永遠銘記方濟各的慈悲、他對教會團結的關心、對所有信眾的不懈奉獻，以及致力支持懷抱善意造福他人的人。

查理三世表示，能在本月稍早拜訪方濟各，讓他非常感動。查理三世伉儷兩周前訪問義大利期間，在梵蒂岡和方濟各會面。

英國首相施凱爾則在X貼文中說，「對方濟各過世深感悲痛」。他表示：「方濟各為建立一個對所有人更加公平的世界，留下永久遺產。在世界和教會面臨複雜情勢和挑戰的時代，方濟各的領導是充滿勇氣，但始終源於深切的謙卑。方濟各是為窮人、受壓迫者和被遺忘者服務的教宗。我謹代表英國人民向天主教會表達最誠摯的哀悼。」

烏克蘭總統澤倫斯基則說，方濟各「知道如何給予希望，透過祈禱減輕痛苦，並促進團結」。

俄羅斯克里姆林宮表示，總統普亭稱方濟各是「人道主義和正義最高價值的捍衛者」，並說「有幸能多次和這位傑出領袖交流，將永遠對他懷抱最深切的感念」。