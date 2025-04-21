教宗方濟各辭世 巴黎聖母院敲鐘88下艾菲爾鐵塔將熄燈悼念
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天辭世，享壽88歲。消息傳出後，法國巴黎聖母院敲響88記鐘聲向教宗致敬，巴黎的另個知名地標艾菲爾鐵塔今晚也將熄燈表示哀悼。
法新社報導，巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）媒體辦公室表示，這「88聲鐘響代表（教宗）88年人生」；另外，在聖母院今天正午為方濟各舉行1場彌撒前，院內銅鐘將會全數齊鳴，聖母院並會在今天傍晚為方濟各舉行另一場彌撒。
巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）宣布艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今晚將熄燈悼念，並說市府打算將巴黎的1個地點以方濟各命名。
伊達戈讚揚方濟各將生態保育置於靈性思考的中心，並曾為支持接納難民而發言辯護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言