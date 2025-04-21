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教宗方濟各安息主懷享壽88歲 回顧其人生重要時刻

中央社／ 梵蒂岡21日綜合外電報導
教宗方濟各。圖／路透
教宗方濟各。圖／路透

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗。以下是路透社整理有關教宗一生中的部分重要時刻。

教宗方濟各（Pope Francis）本名伯格里奧（JorgeMario Bergoglio），1936年12月17日在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）出生，其家族是義大利移民。

他1969年晉鐸成為耶穌會（Jesuit order）神父，並於1973年至1979年期間擔任耶穌會在阿根廷的最高領導人。

他在1992年被任命為布宜諾斯艾利斯的輔理主教，1998年升任布宜諾斯艾利斯總主教，2001年由教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）冊封為樞機主教。

教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）辭職後，伯格里奧於2013年3月13日在祕密會議中當選教宗，讓許多觀察家大感意外。他選擇以「方濟各」為名，以紀念阿西西的聖方濟各（Saint Francis of Assisi），強調對貧窮、和平與環境的關懷。

方濟各是近700多年來首位非歐洲出身教宗，也是首位來自拉丁美洲與耶穌會的教宗。耶穌會以致力於教育與社會正義著稱，包括與貧困和邊緣群體的合作。

他拒絕許多教宗的傳統排場，選擇居住在現代化的梵蒂岡旅館，而非梵蒂岡使徒宮（Apostolic Palace）恢宏的教宗寓邸。他簡化教宗服飾，配戴塑膠手錶，並選擇搭乘普通家庭轎車。

方濟各很快就和保守派爆發衝突，保守派對於他的非正式作風不滿。他主張教會應更包容LGBT群體與離婚的天主教徒，並限制傳統拉丁彌撒的使用，從而引發爭議。

教宗總計出訪47次，訪問超過65個國家與地區，累計飛行距離超過46萬5000公里，但他從未重返阿根廷。

他在梵蒂岡推動改革，強調透明度、問責制度與財政改革，也任命更多女性擔任高階職位。然而，他也被視為一位風格隨興，不拘形式的領導人，常以即興發言令梵蒂岡措手不及。儘管付出不少努力，他仍難以有效應對教會內部神職人員性侵醜聞的危機。

教宗 方濟各

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