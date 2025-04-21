堪稱「打破常規的激進領袖」 方濟各一生捍衛弱勢族群

天主教教宗方濟各21日辭世。法新社報導，方濟各作風前進、捍衛弱勢族群，與傳統派對立，堪稱「打破教宗常規的激進領袖」。美聯社報導也說，方濟各以謙遜和對窮人的關懷吸引世界目光，但也因批評資本主義和氣候變遷而疏遠保守派。

2013年當選教宗的方濟各，同年就獲美國時代雜誌選為年度風雲人物，原因是他就任幾個月就讓天主教會氣象一新，作風平易近人，號稱「人民的教宗」。他當選三天後就說，很希望有個為窮人服務的窮人教會。方濟各生前關懷難民、擁抱受壓迫者，傳遞與以往不同的教宗基調，也強調對於深陷醜聞的天主教會，要保持謙遜不能傲慢。

方濟各當選的使命是改革梵蒂岡的官僚機構和財政，但他更在不改變教會核心教義下進一步調整教會。 他曾說若有同志尋求上帝且心存善念，「我憑什麼評判？」；此話對性少數及感到被教會排斥族群表示接納。2023年，方濟各也向告訴美聯社直言「同志不是犯罪」，呼籲廢除將同性戀訂為犯罪的法律。

方濟各也強調仁慈，改變教會對死刑的立場，表示死刑在任何情況都不可接受。方濟各也倡導和平，多次譴責武器製造商並認為在全球無數衝突中，正上演第三次世界大戰。他還稱即使不使用核武，光是擁核就是不道德的。

另外，方濟各重申教會所有神父須是獨身男性，並維持教會反墮胎立場，認為墮胎相當於僱殺手解決問題。但他也讓女性擔任重要決策角色，曾任命貝卡爾（Nathalie Becquart）擔任世界主教會議副秘書長，這是首次有女性擔任該職並具有投票權。

貝卡爾說，方濟各的願景是建立男女能夠相互尊重、相互扶持的教會。方濟各2015年也曾放寬天主教徒離婚規定，引發保守派疑慮。

2016年方濟各訪問墨西哥後，談到當時正角逐美國總統的川普，表示凡建造隔離牆阻止移民的人「都不是基督徒」。但儘管進步派人士對方濟各激進的關注耶穌的仁慈和包容感到興奮，保守派卻對他感到不安，擔心方濟各淡化天主教教義並威脅到西方世界的基督徒認同，有些人甚至稱他為異教徒。

方濟各擔任教宗的首次出訪，就是前往位於地中海的義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa），該島當時是歐洲移民危機的中心。川普再度當選後，方濟各也曾譴責其大規模驅逐移民的計畫，更以聖經「出埃及記」中以色列人從奴隸走向自由，形容當前移民現象。

方濟各也曾發表以生態為題的通諭「願祢受讚頌」（Laudato Si），有專家認為這影響了具里程碑意義的2015年巴黎氣候協定；該通諭以科學為基礎，呼籲人們採取行動應對氣候變遷。方濟各也認為已開發國家應對山雨欲來的環境災難負責，他2023年也再警告說，部分傷害「已無法逆轉」。