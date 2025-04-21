回顧羅馬天主教史 選新教宗需經多輪投票甚至費時數年

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，享壽88歲，緊接著梵蒂岡即將在西斯汀教堂召開秘密會議選舉新教宗。回顧羅馬天主教會歷史，新教宗誕生所需的時間不一，有的過程僅需數小時，有的過程長達好幾年。

據美國政治新聞媒體Politico刊登在官網的文章，教宗葬禮結束後2至3週，樞機主教團（College ofCardinals）將在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行教宗選舉秘密會議（conclave），這是選舉新教宗的高度保密程序。

理論上，任何已受洗的男性羅馬天主教徒都有資格擔任教宗，但是過去700年，教宗一直是由樞機主教團成員互選產生。

歷來當選的266位教宗當中，絕大多數都是歐洲人，而本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio）的已故教宗方濟各1936年12月17日出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，是1300年來首位非歐洲籍教宗。

不同於一般習以為常的政治運作方式，爭取教宗大位的人選不會公開表態有意角逐。關注梵蒂岡動態的觀察家則將有望成為教宗的樞機主教稱為papabile，意即「可能當選教宗的樞機主教」。

投票日當天，內部天花板由米開朗基羅（Michelangelo）繪製知名天頂畫的西斯汀教堂將被封鎖，並且把宣示保密的樞機主教們也鎖在裡面。

在方濟各過世後，依程序將由樞機主教團未滿80歲的成員互選產生下任教宗。梵蒂岡官網截至今年1月底最新統計顯示，總數252名樞機中，138人未屆齡、有投票權，其中多達110位是由方濟各任命，多為其親信或理念相近者，這讓不少觀察家推論，「後方濟各政局」仍可能延續其路線。

年滿80歲（含）以上的樞機主教可以參加一般會議，提供意見與經驗，但不得參加秘密會議選舉新教宗。

具有投票資格的樞機主教將秘密投票給他們屬意的人選，他們會將候選人的名字寫在選票上，然後投入擺在祭壇上的聖杯裡。

若沒有候選人獲得所需的2/3多數票，將進行另一輪投票，每天最多可進行4輪投票。2013年選舉教宗的秘密會議持續大約24小時，歷經5輪投票，方濟各脫穎而出。

不過這個過程有可能會更久，例如13世紀的一次選舉教宗秘密會議花了大約3年，而18世紀的另一場選舉教宗秘密會議則持續了4個月。

完成計票後所有選票將隨即丟進西斯汀教堂的火爐裡銷毀，這個火爐由梵蒂岡消防員事先安裝，第2個爐子燃燒化學物質可以產生黑煙或白煙，透過煙囪對外排放，藉此告知外界投票結果：黑煙是新教宗仍難產，白煙則是新教宗已誕生。

一旦選出新教宗，樞機主教團的一名代表將在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主陽台上，以拉丁語宣讀 Habemus Papam，意為「我們有了新教宗」，向成千上萬熱切等待的信徒宣布這一消息。

之後新當選的教宗選定自己的教宗名號（通常是為了向某位聖人或前任教宗致敬）並換上白色法衣步上主陽台，向信眾發表首次講話。至此，羅馬天主教迎來了新的領袖。