快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

日前才出院就聞離世噩耗…方濟各生前受健康問題困擾 傳近年拒動手術

香港01／ 撰文／張子傑
天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。路透
天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。路透

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。他曾在離世前一天現身梵蒂岡，接受信眾的祝福，並祝大家復活節快樂。不過他日前才出院，因此顯得較為虛弱。而綜觀他的一生，晚年多次傳出健康問題。

方濟各年輕時因為呼吸道感染而被迫切除其中一邊肺部，所以他講話時經常需要輕聲細語。

近年方濟各就多次出入醫院，包括在2021年由於腸阻塞需要接受手術，切除33厘米結腸，並留院10天。

他的右腳韌帶和膝關節曾經受傷，需要用輪椅多步超過一年。消息指他在2021年接受手術時，對麻醉反應欠佳，所以拒絕做手術解決膝傷。

而在今年，方濟各則因為支氣管炎在羅馬的吉梅利醫院（Gemelli hospital）留醫多時。梵蒂岡的記錄顯示，教宗在住院期間出現四次「呼吸危機」，包括由氣道收縮引起的嚴重咳嗽，類似於哮喘發作。主診醫生曾考慮終止治療，讓他安然離世。

延伸閱讀：

教宗方濟各蒙主寵召 梵蒂岡最高職位誰人可以繼任

天主教教宗方濟各逝世享年88歲 任內打破教廷多項傳統

文章授權轉載自《香港01》

手術 教宗 教廷 方濟各 梵蒂岡

延伸閱讀

賴總統 : 教宗方濟各畢生追求和平、全球團結

受封教廷宗座科學院院士 陳建仁請大家為方濟各祈禱

民眾黨悼方濟各：對話作為中心思想 帶給世人深遠啟發

方濟各辭世台灣主教團緊急開會 主教浦英雄：痛失牧者內心沉重

相關新聞

方濟各逝世前1天才見面 美副總統范斯發文哀悼並透露病況

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，享壽88歲。方濟各辭世前一天現身向信眾送上復活節祝福，還接見了美國副總統范斯。范斯也在稍...

方濟各出身阿根廷 任教宗後出訪65國卻從未回家鄉

路透報導，21日過世的天主教教宗方濟各是1300年來第一位非歐洲籍教宗，他的家鄉在阿根廷，當上教宗後訪問了65個國家地區...

在禧年榮歸主懷：熱愛足球的教宗方濟各，與黑歷史的悔恨

「在2025的禧年，教宗方濟各榮歸主懷。」全世界天主教徒的精神領袖，教宗方濟各（Pope Francis）於2025年4月21日逝世，享壽88歲。而就在訃聞公告前一日的4月20日復活節，教宗方濟各才在梵蒂岡聖彼得廣場乘坐專車，接受民眾的歡迎，這是教宗在撐過嚴重的雙側肺炎病情之後首次公開與信徒接觸，同日他還在羅馬與美國副總統范斯（JD Vance）會晤，孰料隔日梵蒂岡即公布訃聞。

逾百年來首例 教宗方濟各生前安排不葬在聖伯多祿大教堂

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，享壽88歲。英國衛報報導，方濟各2023年12月就透露，他已選好安息處，過世後將葬在義大...

堪稱「打破常規的激進領袖」 方濟各一生捍衛弱勢族群

天主教教宗方濟各21日辭世。法新社報導，方濟各作風前進、捍衛弱勢族群，與傳統派對立，堪稱「打破教宗常規的激進領袖」。美聯...

教宗方濟各安息主懷享壽88歲 回顧其人生重要時刻

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各今天安息主懷，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗。以下是路透社整理有關教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。