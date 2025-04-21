方濟各逝世前1天才見面 美副總統范斯發文哀悼並透露病況
梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，享壽88歲。方濟各辭世前一天現身向信眾送上復活節祝福，還接見了美國副總統范斯。范斯也在稍早發文哀悼方濟各逝世。
范斯的X貼文寫道：「我剛剛得知教宗方濟各辭世。我對全世界數百萬名愛戴他的基督徒表達深切慰問。我很開心昨天見到他，儘管他顯然病得很重。我會永遠記得他在新冠肺炎疫期爆發初期發表了以下佈道。真的非常美。」
范斯文末附上方濟各2020年3月27日的佈道內容網址。
I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.— JD Vance (@JDVance) April 21, 2025
I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…
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