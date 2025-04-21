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方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

逾百年來首例 教宗方濟各生前安排不葬在聖伯多祿大教堂

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
梵蒂岡媒體12日發布照片顯示，教宗方濟各在義大利羅馬的聖母大殿聖母馬利亞和聖嬰耶穌聖像前祈禱。教宗方濟各2023年12月就透露，他辭世後將安葬於此。法新社
梵蒂岡媒體12日發布照片顯示，教宗方濟各在義大利羅馬的聖母大殿聖母馬利亞和聖嬰耶穌聖像前祈禱。教宗方濟各2023年12月就透露，他辭世後將安葬於此。法新社

梵蒂岡宣布教宗方濟各21日辭世，享壽88歲。英國衛報報導，方濟各2023年12月就透露，他已選好安息處，過世後將葬在義大利羅馬的聖母大殿（Basilica of Santa Maria Maggiore），且希望簡化葬禮流程。這將使方濟各成為繼前教宗良13世之後，逾百年來首位不安葬在梵蒂岡的天主教教宗。

聖母大殿是羅馬天主教會四座特級宗座聖殿之一，歷史可追溯至5世紀。天主教新聞網站Aleteia指出，目前共有七位教宗被安葬於此。第一位是1227年逝世的教宗何諾三世（Pope Honorius III），而最近一位被安葬於此的教宗，是1669年逝世的克勉九世（Pope Clement IX）。

衛報指出，安葬地點的選擇，表明方濟各試圖打破梵蒂岡長期以來的傳統。教宗辭世後一般會被安葬在梵蒂岡聖伯多祿大教堂下的石窟，並舉行極為隆重的儀式。聖伯多祿大教堂自1626年竣工以來，31位教宗中有24位被安葬於其石窟中。

方濟各2023年12月告訴墨西哥廣播公司N+，他辭世後會被安葬在義大利羅馬的聖母大殿，並說自己在海外訪問前後都會到聖母大殿祈禱。方濟各到訪聖母大殿至少100次，他會在聖母馬利亞和聖嬰耶穌的聖像前祈禱。

方濟各當時還說，他將簡化教宗葬禮，「我會開展一個新的儀式」。

愛爾蘭星期日獨立報說，這是另一個打破傳統的舉措，就像方濟各當初決定不住在教宗官邸宗座宮一樣。

教宗 方濟各

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