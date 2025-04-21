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從報紙回顧新聞／教宗是如何選出的？115位樞機主教「閉門選舉」

聯合新聞網／ 綜合整理

圖/聯合新聞網製(2025/4/21)
圖/聯合新聞網製(2025/4/21)

2013年歷經五輪投票，梵蒂岡西斯汀禮拜堂的煙囪13日晚間7時白煙冉冉升起，由阿根廷的樞機主教伯格里歐當選，他不但成為首位來自美洲的教宗、第一位耶穌會教宗，也是千餘年來 (八世紀以來)第一位不是歐洲產生的教宗、第一位有推特的教宗。他決定將教宗名號取作方濟各 (Francis)，是兩千年來第一位取這名字的教宗。任職11年，教宗方濟各在今天2025年4月21日辭世，享壽88歲。

【編按】聯合新聞網帶你一起回顧當年的教宗選舉報導，以下原報導刊登於2013年3月13日聯合報A5版。

圖/聯合報2013年3月13日報導。點選看大圖。
圖/聯合報2013年3月13日報導。點選看大圖。

天主教115位樞機主教12日展開選舉新教宗的閉門會議，他們入住梵蒂岡西斯汀教堂附近的「聖馬塔之家」投票選出下一任教宗。

選舉教宗的樞密會議稱為conclave，源自拉丁文cumclave「用鑰匙上鎖」，意指樞機主教們被鎖在與外界隔離的場所中，直到選出新教宗為止。樞密會議始於13世紀末，當時教皇國位在羅馬北方的維特波（Viterbo），為解決教宗懸缺多年的問題，當地居民使出激烈手段，把樞機主教們鎖在教宗皇宮的某個房間，並把屋頂掀了，逼迫他們選出教宗。這種閉門秘密會議成為數百年來推舉教宗的模式。

樞機主教宣誓在樞密會議期間保密，違背誓言者將遭逐出教會。聖馬塔之家和通往西斯汀教堂的500公尺路徑，禁用電話、手機和其他電子產品。

樞機主教12日住進聖馬塔之家後，當天下午舉行首輪投票。全日投票作業包括早上和下午各舉行兩輪投票，直到一位被選舉人得到三分之二選票成為新教宗為止。

聖馬塔之家曾是旅社，入住的通常都是梵蒂岡員工。由於每間臥房的舒適程度不一，樞機主教已在樞密會議前的會議上抽籤分配房間。

聖馬塔之家有專屬的優美祈禱室，明亮的大理石地板、彩色玻璃花窗和雕像。餐點採簡樸風，樞機主教將享用湯、水煮蔬菜、通心粉和烤肉，菜色比較像是醫院伙食，不太像羅馬餐館食物。

大多數樞機主教將入住套房，房內另有一間配有書桌和電話的房間，不過電話只供內部使用，因為樞密會議期間禁止與外界通訊。

教宗 方濟各

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