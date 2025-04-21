前教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

天主教教宗方濟各今天驚傳逝世，享壽88歲。方濟各今年2月因呼吸困難被送進羅馬傑梅利醫院，一度病危，3月23日才出院，他因肺炎住院5周接受治療。胸腔內科主治醫師蘇一峰說，研判方濟各死因疑與肺炎有關，教宗因工作常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。

「肺炎是感染症中，病情較為嚴重，又容易死亡的疾病。」蘇一峰說，感染肺炎後，因致病的細菌、病毒等，導致肺泡深處發炎容易致死，共有三大因素，第一、肺部屬於呼吸道系統，為與外界接觸最為頻繁的器官之一，一旦遭到感染，容易出現呼吸困難、呼吸衰竭、血氧濃度降低，病情嚴重時就容易死亡。

其次，肺炎不容易治療，蘇一峰說，主因是肺部容易遭到細菌、病毒、黴菌、結核菌等多元因素感染，不容易精確診斷，據統計，臨床上高達五成的病人於康復出院或病逝前，無法正確了解致病原因的感染源，

第三、抗生素治療對肺炎效果不佳，蘇一峰指出，即便使用抗生素治療，但抗生素自血液進入肺部，往往僅剩下20至30%的藥物濃度，細菌不易被殺死，甚至細菌會躲在痰液、水腫的組織中，不好治療。

至於，年長者為何容易死於肺炎？蘇一峰說，老年人肺部功能退化，罹患肺炎後，肺活量下降，痰不容易咳出來，容易積在肺部，造成身體持續發炎，喘不過氣，且老人家免疫力不佳，無法抗自體免疫力對抗肺炎，因此，肺炎又稱為「老人殺手」。

蘇一峰說，年長者若要避免罹患肺炎，應施打流感疫苗、新冠疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，進出公共場所應戴口罩，保持社交距離，甚至是老人家吞嚥功能不佳，十分容易嗆到，引發吸入性肺炎，進食時也要特別注意。

蘇一峰提醒，老人家罹患肺炎症狀，常與年輕人不同，年輕人症狀為發燒、咳嗽，但老人家不發燒、不咳嗽，往往是直接呼吸困難、喘不過氣、精神變差、意識變差，或是直接昏迷、昏倒，應盡速就醫。