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方濟各安息主懷 復活節才公開露面隔日便傳噩耗

中央社／ 梵蒂岡21日綜合外電報導
教宗方濟各。圖／路透
教宗方濟各。圖／路透

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗，昨天才在復活節公開露面，沒想到隔日便傳噩耗。

法新社報導，根據梵蒂岡（Vatican）在其加密通訊軟體Telegram帳號發表的聲明，法瑞爾樞機主教（Kevin Farrell）指出：「今晨7時35分（格林威治時間5時35分），羅馬主教方濟各回到天父的家。」

路透社報導，法瑞爾樞機主教在梵蒂岡電視頻道上宣布：「親愛的弟兄姐妹們，我懷著深切悲痛宣布我們聖父（教宗）方濟各的死訊。」

方濟各曾於2月14日因呼吸道感染症狀嚴重，送入羅馬傑梅利（Gemelli Hospital）醫院接受治療，之後於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，那是他擔任教宗12年來最嚴重的健康危機。

教宗的醫療團隊負責人、傑梅利醫院醫生阿菲利（Sergio Alfieri）最近曾告訴義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera），教宗最近住院與病魔對抗期間，一度處於死亡邊緣，以致醫生考慮終止治療，讓他得以安詳離世。

教宗 方濟各

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