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教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

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教宗方濟各逝世 台灣區主教團：將辦追思禮儀

中央社／ 台北21日電
教宗方濟各。路透
教宗方濟各。路透

羅馬天主教教宗方濟各逝世。天主教台北總教區表示，目前因為消息才剛傳出，因此會先與主教們、教廷駐華大使館進一步討論後續事宜；未來也一定會為教宗舉辦追思禮儀。

梵蒂岡今天發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）已經過世，享壽88歲。

天主教會台灣地區主教團秘書長陳科告訴中央社記者，他昨天還在梵蒂岡的官網上看到方濟各坐在輪椅上、對外打招呼的樣貌，感覺滿健康的，沒想到今天收到這個不幸的消息。

陳科說，第一時間他還直呼「真的嗎」，直到國際媒體都紛紛發表相關訊息才確認；不過因為實在太突然，因此需要先與主教們、教廷駐華大使館進一步討論後續事宜。

陳科表示，台灣一定也會舉辦追思禮儀，但時間、地點需要再討論。

教宗 方濟各

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