復活節才剛現身…教宗方濟各蒙主寵召 梵蒂岡最高職位誰能繼任？

作為百餘年來最年長的天主教教宗，方濟各（Pope Francis）的健康狀況持續下降，人們開始猜測誰將當選為下一任世界上最有權力的天主教宗。他曾在2月因為雙肺患上肺炎留院多時，雖然在復活節前夕出院，並在4月20日的復活節彌撒後現身聖彼得廣場（St. Peter's Square），向前來的民眾揮手，惟他翌日早上突然離世，享年88歲。

教宗離世後，由誰繼任隨即成為焦點。從理論上講，任何羅馬天主教徒都可以被選為聖彼得（St. Peter）的繼承人，但來自世界各地的253名紅衣主教（cardinal）中總會有一位會戴上教宗的三重冠。

教宗過世或辭職後，一次秘密的教宗選舉會議（Conclave）會在梵蒂岡的西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行，紅衣主教們會透過多輪投票來決定下一任教宗。目前全球253名紅衣主教中，只有138名符合年齡要求，因教宗參選人的年齡必須在80歲以下。

根據公開報導，以下是下一任教宗的熱門人選。

現年70歲的梵蒂岡國務卿皮帕羅林在教宗方濟各的領導下任職了11年。在政治上，帕羅林被認為是溫和派。他的職業生涯一直活躍於羅馬教廷的外交部門，部分職業生涯是在尼日利亞和墨西哥的教廷大使館度過。2014年，帕羅林被教宗方濟各封為紅衣主教。

剛果紅衣主教貝松古（Fridolin Ambongo Besungu）

非洲和馬達加斯加（Madagascar）主教會議研討會主席，現年65歲的貝松古，此前因2023年「Fiducia supplicans」天主教教義的宣言而登上新聞頭條。該教義允許天主教神父給予根據教會法未被視為已婚的夫妻祝福，包括允許神父為同性情侶進行祝福。

然而，主教貝松古後表示，該教義在非洲大陸無效。貝松古教宗制度將被視為對教宗方濟各左傾原則的尖銳譴責。2019年，貝松古被教宗方濟各封為紅衣主教。

荷蘭紅衣主教艾克（Cardinal Wim Eijk）

71歲的紅衣主教艾克曾是一名醫生，被廣泛視為是潛在繼任者中最保守的一位。2015年，艾克協助撰寫了《十一位紅衣主教談論婚姻和家庭：從牧師角度撰寫的論文》，文中堅決反對教宗方濟各贊同在第一次婚姻未被宣告無效的情況下進行民事再婚。艾克稱這是「一種結構化、制度化的通姦行為」。

艾克也批評現任教宗無力反對德國主教會議提出的，允許新教徒（Protestants）在天主教教堂領受聖餐的提議。艾克在一篇社論中稱教宗對此事的裁決「完全令人費解」。2012年，艾克被教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）封為紅衣主教。

匈牙利紅衣主教伯多祿（Cardinal Peter Erdo）

現年72歲的伯多祿曾任歐洲主教會議主席，也是虔誠的聖母瑪利亞信徒（Marian）。身為保守派人士，艾爾多先前曾反對離婚或再婚的天主教徒領受聖餐，因為他認為天主教教義認為婚姻是不可解除的。艾爾多還直言反對歐洲國家接收難民，表示這無異於人口販賣。2003年，艾爾多被教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）封為紅衣主教。

菲律賓紅衣主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）

67歲的塔格萊被稱為是「亞洲教宗方濟各」，其政治立場被認為傾向於左翼，他一直批評教會對待LGBT人士以及離婚和再婚教徒的態度。在2015年的一次採訪中，他說教會對同性戀者、離婚者和單身母親的「嚴厲」立場損害教會傳播福音的目標。

塔格萊是第七位被任命為紅衣主教的菲律賓人，一旦當選，他將成為第一位來自亞洲大陸的教宗。2012年，他被教宗本篤十六世封為紅衣主教。

美國紅衣主教柏克（Cardinal Raymond Burke）

76歲的伯克被認為是教會中的極端保守派領袖。他是拉丁彌撒的支持者，也是教皇方濟各自由主義傾向的公開批評者。他曾對教宗方濟各允許離婚後再婚夫婦接受聖餐的意願提出質疑，也對教會有關人工避孕、同性戀和民事婚姻的新措辭提出質疑，稱其「令人反感」。2010年，柏克被教宗本篤十六世封為紅衣主教。

馬耳他紅衣主教格雷奇（Cardinal Mario Grech）

現任主教會議秘書長，67歲的格雷奇被認為是一個溫和繼任者。他先前曾談到有必要向那些因性取向或婚姻狀況而被教會排斥的人伸出援手。2014年，格雷奇在主教會議特別大會上發表演講時強調，教會需要保持教導的連續性，同時允許在向人們講話的方法上發揮創造力。

義大利紅衣主教祖皮（Matteo Zuppi）

現年69歲的義大利主教團主席祖皮出生於羅馬，曾擔任義大利博洛尼亞（Bologna）大主教這一重要職位，這使他成為教宗方濟各的寵臣。

2023年他被要求前往烏克蘭執行一次備受矚目的和平使命，會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。同年，他被派往美國會見著名的天主教總統拜登（Joe Biden）。2019年，祖皮被教宗方濟各封為紅衣主教。

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文章授權轉載自《香港01》