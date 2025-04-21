天主教教宗方濟各享壽88歲 梵中關係成未竟之志

教廷21日宣布，天主教教宗方濟各病逝，享壽88歲。

方濟各2月14日因支氣管炎住院，其後惡化為雙側肺炎，同月22日教廷稱教宗病情危急。教宗醫療團隊2月21日就說，真正風險在細菌進入血液，恐引發敗血症危及性命。方濟各21歲時，已因病切除一小部分右肺，冬季易出現支氣管炎。

前教宗本篤16世2013年2月辭職，是近600年教宗請辭首例，當時76歲的方濟各翌月當選第266任、也是首名拉丁美洲和耶穌會出身教宗。

方濟各本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio），1936年12月17日生於阿根廷的布宜諾斯艾利斯。1958年，他成為耶穌會初學生，1969年晉鐸神父，曾在阿根廷、德國求學。

1973年，方濟各獲任命為耶穌會阿根廷省省會長，1992年晉牧成為主教，1998年獲任命為布宜諾斯艾利斯總主教，後再擢升樞機主教。在2005年教宗選舉，方濟各已被視為角逐者。

美國新聞周刊等外媒報導，方濟各就任後很快開始打破本篤16世的保守主義，任內在氣候變遷、不平等、全球資本主義和跨宗教對話等議題高調發聲，包括質疑市場經濟、將歐洲移民拘留設施比為集中營。其立場雖讓他成為進步派的英雄，卻也讓他與傳統派產生裂痕。

保守派對方濟各反彈的重點是他對性少數（LGBTQ+）的接納態度。方濟各就任初期就說，若有同志尋求上帝且心存善念，「我憑什麼評判？」梵蒂岡2023年更批准在特定條件下，神父可為同性伴侶舉行祝福儀式，引發全球不少神職人員、學者反彈。

教廷為台灣在歐洲唯一友邦，但方濟各對梵蒂岡和中國大陸關係改善態度樂觀。大陸境內天主教徒分兩派，一派信奉接受北京監督的中國天主教愛國會，另一派是效忠梵蒂岡的地下教會，估計各有600萬名信徒。

鑒於北京反對教宗直接任命主教，梵中2018年就主教任命達成臨時協議，允許梵蒂岡和北京都認可的主教被祝聖；方濟各該年接受路透訪問，反駁教廷可能向北京出賣天主教徒的批評，並說與中國對話有風險，「但我寧願選擇風險」。

方濟各去年9月結束亞太四國出訪時，重申他很想訪中，也認為梵中對話成果良好，將持續以善意執行梵中主教任命協議。美聯社指出，方濟各治下，教廷特意向中國示好的立場招致批評，特別是美國保守派，他們指控教廷出賣地下教會信徒。

2022年9月，方濟各和中國國家主席習近平曾同時出訪哈薩克；梵蒂岡一名消息人士說，梵蒂岡告訴中國，方濟各願在當地會見習近平，但中方說習近平沒空檔。

天主教美媒「全美天主教紀事報」去年報導認為，北京感受到方濟各的開放態度，可能進一步要求中梵建交，迫使台梵斷交。德國之聲去年9月報導，一名匿名台灣外交官說，若教廷想和北京建立正式關係，「梵蒂岡有天將背叛台灣是公開的祕密」。

如今方濟各過世，梵中關係成為他的未竟之志。

支持者肯定方濟各的親民作風，及改革官僚、整肅貪腐並處理歷來教會性侵孩童問題的決心。他也屢次關切近年俄烏和中東衝突。他去年2月接受瑞士媒體訪問曾說，以哈戰爭是雙方而非單方面造成；對俄烏戰事，方濟各當時說，能看清局勢、為民著想，有勇氣舉「白旗」的人最強大。「白旗說」一度引發各國議論和基輔反彈，後來教廷澄清「白旗」代表停火和談判，不是投降，也強調俄國是侵略者。