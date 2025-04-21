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教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

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梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
教宗方濟各。圖／美聯社
教宗方濟各。圖／美聯社

英國天空新聞報導，梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲。

方濟各20日還公開現身為信眾送上復活節祝福，沒想到21日就傳出他過世的消息。

方濟各於2013年時任教宗本篤16世宣布辭去教宗之位後，繼任為教宗。

梵蒂岡平信徒暨家庭與生命部部長、羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機(Kevin Joseph Farrell)透過聲明宣布了教宗方濟各的死訊。

他表示：「最親愛的兄弟姊妹，我懷著沉痛的心情宣布，我們的教宗方濟各逝世。教宗方濟各在當地時間21日上午7時35分回到天父的家。他的一生致力於服侍主和祂的教會。他教導我們以忠實、勇氣和普世之愛來生活的福音價值觀。我們非常感激教宗方濟各作為主耶穌真正門徒的榜樣，也將教宗方濟各的靈魂交託給三位一體上帝無限慈悲的愛中。」

教宗 方濟各

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