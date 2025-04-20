新聞眼／觀光署消極 恐扼殺露營產業

全國露營人數占總人口近一成，本應是拉抬國民旅遊、放鬆國民身心的休閒產業，問題出在國內九成露營場都是非法存在，交通部觀光署身為中央主管機關，三年前開始輔導業者合法化，但態度消極，地方政府輔導這些業者忙成一團，卻進展牛步，再這樣下去，露營產業恐死在觀光署手上。

為因應非法露營場問題，內政部二○二二年修訂「非都市土地使用管制規則」，交通部觀光署同步訂定「露營場管理要點」，盼輔導面積未達一公頃、位在農牧及林業用地的微型露營場合法化，但因合法化成本過高，且審查程序複雜，業者多觀望不埋單。

這兩年各縣市忙著開座談會聽取業者心聲，同步宣達觀光署的兩階段合法化政策及申請流程，果然業者聽了都是一個頭兩個大，除了土地使用分區是卡關的關鍵，管理要點恐造成露營地大縮水，更讓業者躊躇不前；部分露營大縣如南投雖在第一階段輔導有進展，但對第二階段能否過關，完全沒把握，因此相關縣市紛紛喊話中央放寬規定，才有合法化可能。

觀光署新規上路三年來，取得合法身分的露營場寥寥可數，多場座談會都闡明，如果這套法規讓多數業者都難合法，該檢討的就是法規本身。由於相關細則不完善，導致業者抱怨各單位標準如同多頭馬車，地方政府不敢貿然通過審查，輔導像是紙上談兵；也無怪乎業者叫苦，認為中央雖然開了門，卻是一道走不進去的窄門。

這也凸顯政府對露營產業只「管制」不「扶持」的無奈，徒具管理規範卻看不見發展政策，只會讓產業停滯不前；相較政府為台積電、輝達等科技業設廠找地、找水、找電的一條龍服務，實在天差地別。

無照露營場仍是大宗，對照今年舉辦世界露營活動實在諷刺，尤其位於地質、水源等環境敏感區的違法露營場，一直不見退場機制，地方政府在輔導期間也不忍開罰，形同無政府狀態，公安無人把關，又是哪門子的管理政策？