拚露營經濟可取經國際 專家：由下而上促修法

近年台灣露營風氣興盛，政府任由多數露營場處於非法狀態，業界嘆法規僵化使合法露營場發展受限，合法困難。專家建議不如打掉重練，制訂更符合產業發展的法令，現在可由下而上蒐集問題。

地球公民基金會副執行長黃靖庭就說，部分露營場設於溪谷、山坡等高風險區域，確有納管必要性，但政府只想「管理」、「禁止」，而非積極輔導；他建議政府將露營場納入「發展觀光條例」訂定更具體的管理辦法，讓產業發展與環境保護取得平衡，勿讓合法、非法界線模糊不清。

觀光署回應，露營場納管困境在於土地使用、建築管理，若納入「發展觀光條例」管理，將徒增罰則及輔導困難。

露營業興起後，業者跑得比法令快，業界抱怨現在猶如穿著衣服改衣服。世新大學副教授陳家瑜說，跨部會整合有困難，仍須與時俱進，建議地方政府或民間團體串連蒐集案例，找出問題促使中央修法。

政大地政系副教授戴秀雄認為，政府應為不同地形、規模的露營場，制訂更細緻的管理標準，他以德國為例，政府不會過度限制業者經營方式，而是訂下「低破壞」原則，當營運模式不影響生態環境時，就開放自由發展。

「亞洲鄰國的露營法規也較有彈性。」觀光露營產業聯盟前秘書長謝志懋指出，日、韓土地資源同樣有限，但官方只著重於管理露營行為，而非嚴格限制產業本身，台灣規定相對僵化，應參考國際放寬土地使用規定，建立更合理的管理機制。

比較各縣市作法，業者認為新北市就相當強硬，迄今僅五處合法，從營區分布等規畫就要符合多項法規，被迫要尋求專業代辦業者處理，費用約卅萬元。

業者說，過去有其他露營場主想爭取權益，但礙於多數業者不合法，一提出來談就先被開罰，「搞得大家都不敢說話了」。

觀旅局回應，目前業者合法化多卡在土地分區使用規範，屬於全國一致性的問題，除非法令有調整才可能改變。

中華民國露營協會執行長曹錫郎說，台灣法規卡得緊，政府早期不管，現在要合法又困難重重，這次藉由世界露營活動舉辦國際論壇取經，希望邀觀光署官員到場討論，傾聽業界心聲。