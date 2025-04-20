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MIT隱形冠軍 露營用品銷全球

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北報導
國際上有許多ＭＩＴ露營產品，產業實力不容小覷。 圖為露營示意圖。聯合報資料照片
國際上有許多ＭＩＴ露營產品，產業實力不容小覷。 圖為露營示意圖。聯合報資料照片

「台灣其實是露營用品的隱形冠軍。」業者自豪台灣的研發設計能力，不論乾燥、潮濕、風大的露營地，ＭＩＴ產品都能提供市場需求，可惜多數厲害的產品以外銷居多，台灣的露營市場潛力還很大。

「台灣什麼地形都有，這就是我們的特色。」二○二五世界露營大會籌備會榮譽副會長林晉章表示，台灣有山有海、有湖景有溪流，山坡海拔落差大，日夜各有景致，跟紐西蘭很像，足以吸引國際露營客來台，國際上有許多ＭＩＴ露營產品，產業實力不容小覷。

他回憶一九九五年和近百人去葡萄牙露營，準備收拾回台時，巴西人就來交涉要買台灣帳篷，因為卅年前台灣的產品就便宜好用又堅固，至今在國際上都占有一席之地。

新北土城的能昌實業專做帳篷，有兩百多種產品，一年拚出上億營業額，董事長陳金成說，台灣的露營帳篷是世界頂尖，產品夠專業、獨特，不必和同行殺價競爭，他的帳篷外銷澳洲就占三分之一以上，也賣到北歐的軍方。他說，近年露營市場轉趨豪華，一頂帳篷二、三十萬元，很受國外買家歡迎。

中華民國露營協會執行長曹錫郎表示，世界露營活動過去多在歐洲，爭取在台舉辦是希望推動露營外交，讓世界更認識台灣、促進觀光。林晉章表示，國外較盛行露營車，台灣可以走紐西蘭模式，露營很夯，機場周邊就有很多露營場，露客通常租車環島一周，結束行程再還車離開；現在有些人會選擇到日本沖繩或北海道露營，模式類似。

紐西蘭 葡萄牙 露營

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