露營場法令緊縮 業者盼留生路

露營大受親子與年輕族群歡迎，但政府法令複雜，業者大嘆前期投入成本高，為因應水汙染等規定，早已有心無力，盼能簡化法令求生路。

有返鄉開露營場的原住民青年大嘆，原本想當回家鄉發展，但景氣與法規框架影響太大，已經想打退堂鼓。

近年中央修正「露營場管理要點」，讓業者套上緊箍咒；新修正的水汙染防治法，將水汙染管制區內的露營場納管，今年三月已上路，無汙水設備的露營場，政府可開罰。

苗栗縣列管的露營場有四三四家，不少原住民青年看好露營經濟，返鄉開闢小型露營場，為家鄉復甦帶來希望，青年也返鄉定居；不過，疫情解封後，往國外旅遊的人更多，讓青年返鄉夢碎。

泰安鄉原住民區小型露營場業者說，當地的露營場幾乎全是「無痕露營」，不提供固定式帳棚，由露營客自備可拆卸帶走的營帳；原以為能帶來生機，但疫情後國人瘋出國，露營場多在周休假日經營，以他的營區可供八帳、服務廿多人，每月營收僅四、五萬元，比以往少了六、七成。

原民業者強調，經營已經不容易，相關的法規條條框框太多，他的營區有化糞池，定期找水肥車處理，簡易汙水處理設備也在設置中，但相關規範太複雜，經營露營場的收益還不如務農，何必自找麻煩？不少返鄉青年已想打退堂鼓，將衝擊原鄉發展。

南投縣露營場超過四百家，但合法業者僅十多家。南投縣露營觀光產業發展協會理事長黃文奇說，多數業者不是不願意做，而是前期投入成本太高，加上露營場尚未全面合法化，導致不少業者卻步。

陳姓業者說，先前修正管理要點後，業者為了複雜的新規定，早已是一個頭兩個大，環境部要求今年三月起，露營場必須依「水汙法」收集汙水、設置處理設施，排放水質應符合放流水標準，現在又要忙著設置相關設施，否則可能被罰三百萬元，任誰都吃不消。

業者大吐苦水說，政策規定一直在調整，也只能配合政策邊經營邊修改，但政府動不動祭出重罰，大家都擔心賺不了錢，反而先吃上一堆罰單，這樣要怎麼經營下去？

林姓業者說，申請露營場的農地多在偏遠地區，有的農民二代、三代只是想用自家農牧用地闢建露營場，補貼一點收入，但申請程序繁瑣，山坡地要辦水土保持、設汙水處理設施，樣樣都要花錢，根本不划算，很多人乾脆放棄，難再有新血。