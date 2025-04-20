世界露營大會重回台灣舉辦 合適場地難覓

暌違卅四年，二○二五世界露營大會將重回台灣舉辦，中華民國露營協會南北尋覓，最後只能選在卅四年前辦過的新北貢寮龍門露營地。籌備大會榮譽副理事長林晉章表示，這曝露很多露營場不符需求或不合法的窘境，身為主辦國相當尷尬。

世界露營大會四月廿六日至五月四日在台灣登場，預計全球卅國、卅七個會員團體參加，以一家四口為一頂帳篷單位，露營場可容納五百頂帳篷、二千名露客。

讓露營協會意外的是，原本芬蘭、西班牙、菲律賓、日本等國外露客有四百人要來參加露營大會，沒想到因兩岸情勢緊張少了三百人；國內原訂一千六百人參加，報名結果也砍半，最後只剩九百人參加，讓林晉章大感無奈。

世界露營大會開幕日有各國露客著傳統服裝遊行，期間有各項講座、展售會及一日遊行程，中國大陸是下屆主辦單位。

露營協會統計，台灣露營人口前年已破二百萬，常態性露營人口約卅萬到五十萬人。觀光署統計全台有一九○六處露營場，但合法露營場僅一五九處，還不到一成。

新北市府統計全市一○六處露營場，僅五處合法，四十二處非法露營場中有九場正申請合法化，另五十九處新設申請中。

林晉章表示，今年逢協會成立五十周年，台灣取得主辦權格外有意義，卻苦無合適場地，協會從南到北尋覓適合地點，看過台中東勢林場、麗寶樂園、南投泰雅度假村、台南走馬瀨等，但很多場地設備不足，需要投入成本太高，最終還是回到一九九一年辦過世界露營大會的龍門營地。

業者抱怨政府近年開放山林帶動露營風潮，卻缺乏明確的產業政策，才造成露營場跟不上國際水準。

林晉章說，露營其實是很有潛力的休閒產業，但國內露營場都偏小型，法規對業者來說也太嚴苛；近年中央修正「露營場管理要點」，又為業者套上緊箍咒，包括位在農牧、林業用地露營場面積應小於一公頃，僅容許設置營位、衛生設施等，讓露營趨於「陽春化」，業界多認為問題出在「政府只會管，不會帶（輔導發展）。」包含只有少數縣市制定露營場管理要點，絕大多數縣市根本不想管。

「政府的作法至少會讓一半的營區關門。」新北一名露營場業者狂酸，政府正在輔導業者倒閉，倒光光官員就可安心下莊；他抱怨現行法規很不合理，要符合法定面積，既有建物要拆除，評估要花五、六百萬元，後續做土地使用目的變更還要繳回饋金近百萬，是要逼業者走上絕路。