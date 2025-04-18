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癌症篩治新趨勢／LDCT恐釀過度醫療 蔡俊明：肺部結節別急著動刀

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明。記者曾原信／攝影
國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明。記者曾原信／攝影

「恭喜你，不是癌症。」病人在肺結節術後聽到這句話會很高興，卻沒想過這刀本就不應該開。國泰醫院呼吸胸腔科教授蔡俊明指出，高達9成5的毛玻璃樣結節根本不會惡化，小於15mm的純毛玻璃結節、小於10mm的實體性結節追蹤觀察即可，因手術無論規模大小皆屬侵入性，恐釀呼吸功能受損、慢性胸痛等後遺症。

一名台僑回台期間健檢發現肺部結節，醫師建議手術切除，返美後美國醫師建議追蹤觀察，三個月後他回台找蔡俊明再檢查，發現結節已消失。另一名患者，低劑量電腦斷層（LDCT）檢查發現1公分大實體結節，仔細確認後發現是發炎性病變，服用抗生素，幾個月後再次檢查淡掉70%。許多案例證實，肺結節不必然是惡性腫瘤，多數有容許追蹤觀察的空窗期，若高度懷疑應按部就班診斷。

目前，LDCT是唯一能找出早期肺癌而有效降低死亡率的篩檢工具，但高敏感度也衍生過度醫療疑慮，理想的LDCT影像應包含橫切面、縱切面及側切面，並與初始片對照，提升判讀準確性。外科界也應強化手術良性率評比，避免醫療資源浪費及國際質疑。

手術 死亡率 醫師

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